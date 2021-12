Diese Weihnachtsgottesdienste bieten die Kirchengemeinden an

Nachdem vergangene Woche die Absage für den ökumenischen Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale zu Palma gekommen war, haben die beiden deutschsprachigen Kirchengemeinden auf Mallorca nun Alternativen bekannt gegeben.

Die evangelische Gemeinde begeht die Christvesper am Freitag, 24. Dezember, um 11.30 Uhr in Cala Rajada, um 15 Uhr in der Porciúncula an der Playa de Palma sowie um 17 Uhr in Peguera.

Der katholische Pfarrer Andreas Falow hält die Heilige Messe am Heiligabend um 17 Uhr in der Kirche Santa Cruz in Palma (nicht in der Krypta).

Der gemeinsame Gottesdienst war aus Gründen des Infektionsschutzes bereits im zweiten Jahr in Folge abgesagt worden. Er wurde erstmalig 1971 auf Mallorca abgeholten. Oftmals kamen dabei 3000 Besucher zusammen. Reiseveranstalter brachten die Urlauber mit Bussen zur Messe nach Palma.