Der Weihnachtsmarkt im Hafen Puerto Portals beginnt

Der Yachthafen Puerto Portals ist festlich herausgeputzt. Dort beginnt am Donnerstag, 16. Dezember, der Christmas Market. Der Weihnachtsmarkt mit seinen stilvoll geschmückten Holzbuden und dem hochwertigen Angebot an Produkten und Geschenken sowie Gastronomie gilt als einer der beliebtesten „Mercadillos Navideños” auf Mallorca. In diesem Jahr ist wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.

Eingeläutet wird das Markttreiben am Donnerstag um 18.30 Uhr mit einem Konzert des Baleares International College. Die Schüler singen und tanzen auf der Bühne der Plaza Capricho.

Bereits zum zehnten Mal findet der Christmas Market statt. Rund 40 Aussteller bieten dort ihre Waren an. So gibt es beispielsweise Schmuck, Kleidung, Spielwaren und Dekoartikel zu kaufen. Im Hafen ansässige und auswärtige Gastronomen versorgen die Besucher mit Speisen und Getränken – natürlich wird Glühwein gereicht und die typische Bratwurst wird nicht fehlen.

Auch die jüngsten Besucher kommen in Puerto Portals auf ihre Kosten. Im neu ausgebauten Ladenbereich nahe der Werft können Kinder und Erwachsene Schlittschuhlaufen. Die Eislaufbahn nimmt ihren Betrieb am Freitag, 17. Dezember, um 18 Uhr mit einer Opening Ice Party auf. Animateure unterhalten die Kinder mit Spielen und Aktionen. Neben der Schlittschuhbahn befindet sich eine Playmobil-Ausstellung. Diese kann täglich von 16 bis 20 Uhr besucht werden. Außerdem gibt es weitere Angebote für Kinder: Am Donnerstag, 23. Dezember, ab 12 Uhr können Besucher ab 5 Jahren Karten für den Weihnachtsmann basteln und schreiben.

An verschiedenen Tagen finden Aufführungen statt. So zeigen am Freitag, 17. Dezember, ab 18.30 Uhr die Schüler der Theater- und Musicalakademie Asunaro ihr Können. Am Samstag, 18. Dezember, stehen ab 12 Uhr die Nachwuchstänzer Punta Portals Dance Academy auf der Bühne. Ab 13 Uhr spielt die Xmas Marching Band. Ab 17 Uhr gehört die Bühne den Schülern der Ángela Bruno Dance Factory und ab 19 Uhr unterhält die Gruppe Monkey Doo mit ihrer Musik.

Der Christmas Market hat bis zum 6. Januar geöffnet. Die Besuchszeiten sind von 12 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags immer bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das gesamte Programm findet sich hier.