TV-Tipp: Tele 5 zeigt den spanischen Thriller „Der unsichtbare Gast”

Den spanischen Thriller „Der unsichtbare Gast” (Original: „Contratiempo”) hat Tele 5 im Programm. Der Film ist am Mittwoch, 29. Dezember, ab 20.15 Uhr zu sehen.

Adrián (Mario Casas) schwimmen die Felle davon: In einem einsamen Hotel in einem von innen abgesperrten Zimmer wurde seine Geliebte Laura (Bárbara Lennie) ermordet – mit ihm an der Seite. Für Staatsanwaltschaft und Polizei ist der Fall klar: Adrián ist der Täter. Der erfolgreiche Geschäftsmann aber hat eine andere Version der Geschichte. Um sich zu retten, erzählt er sie einer Anwältin.

Der Film von Regisseur Oriol Paulo bezieht sich in einigen Szenen auf den Stanley-Kubrick-Klassiker „Shining” aus dem Jahr 1980. Zum Beispiel mit dem Hotel in den Bergen und seinen verschlossenen Fenstern oder mit der Reise im Zug von Adrián und Laura zum Hotel. Gedreht wurde 2015 im Parc Audiovisual de Terrassa sowie in Barcelona, in der baskischen Provinz Bizkaia und einem Berghotel im Hochtal von Núria.