Blasenkrebs bei Mallorca-Sänger Mickie Krause festgestellt

Der an der Playa de Palma auf Mallorca zu Ruhm und Ehren gelangte Sänger Mickie Krause ist an Blasenkrebs erkrankt. "Am 6. Januar bekam ich die Diagnose", sagte der Künstler laut dem Sender RTL in der Vox-Sendung "Showtime of my Life", die am 15. Februar ausgestrahlt wird.

"Ich habe einfach gedacht: Aufgeben kann jetzt keine Option sein", fügte Krause hinzu. "Du musst jetzt Stärke zeigen." Er stelle sich "dieser Geschichte, ich bin ein starker Mensch, ich komm da raus."

"Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit und ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe", so Krause weiter. "Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe." Der Sänger wurde inzwischen erfolgreich operiert.