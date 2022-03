Englischlehrer für Kinder – Einheimischer oder Muttersprachler?

PR-Bericht

Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Das ist offensichtlich! Deshalb entscheiden sich viele von uns für Nachhilfeunterricht, um ihren Kindern beim Lernen zu helfen, ihre Kompetenzen zu erweitern und sie so in die Lage zu versetzen, ihre Träume und Pläne für die Zukunft zu verwirklichen. Einer der wichtigsten Punkte des Bildungsprogramms, der beachtet werden sollte, ist das Erlernen der englischen Sprache.

Ein Englischlehrer für Kinder ist eine sehr wichtige Person. Schließlich wird es sich darauf auswirken, wie das Kind die Sprache lernt, ob es sich nicht entmutigen lässt und wie schnell es Fortschritte macht. Obwohl Englisch in der Regel bereits im Kindergarten gelehrt wird, entscheiden sich viele Eltern dafür, ihr Kind für zusätzlichen Unterricht anzumelden. Kein Wunder, denn ein Englischlehrer für Kinder, der mit einer ganzen Gruppe arbeitet, hat in der Regel nicht die Zeit, auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers einzugehen und diese zu berücksichtigen. Deshalb empfehlen wir, auch Einzelunterricht in Betracht zu ziehen, bei dem der Lehrer dem Kind 100 Prozent seiner Zeit und Aufmerksamkeit widmen kann.

Einheimische Lehrkraft - was bedeutet das und lohnt sich das?

Unter einem einheimischen Lehrer verstehen wir eine Person, die kein Muttersprachler ist. Das heißt, er/sie hat Englisch (in diesem Fall) als Fremdsprache und nicht als Muttersprache gelernt. Natürlich kann es sich dabei sowohl um einen Deutschen als auch um einen Einwohner eines anderen Landes handeln, der die englische Sprache einfach nicht auf dem Niveau eines Muttersprachlers beherrscht.

Die meisten von uns haben schon Erfahrungen mit solchen Menschen gemacht. In diesem Fall hängt viel von ihrer individuellen Kompetenz und Leidenschaft ab. Ein Englischlehrer für Kinder sollte über ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Engagement, Ausdauer und Einfallsreichtum verfügen. Er oder sie muss in der Lage sein, mit verschiedenen Materialien auch die jüngsten Lernenden zu erreichen. Und das ist oft eine schwierigere Aufgabe als bei älteren Kindern oder Teenagern!

Spielend Englisch lernen kann viel Spaß machen!

Wenn Sie wissen, dass eine bestimmte Lehrkraft sich bewährt hat und von anderen empfohlen wird, steht dem Vertrauen in diese Person und der Beauftragung mit der Erziehung Ihres Kindes nichts im Wege. Eine Fachkraft mit den richtigen Kenntnissen und Fähigkeiten wird Ihr Kind sicher erziehen und ihm zum Erfolg verhelfen!

Englischlehrer für Kinder - Muttersprachler

Wie wir bereits oben geschrieben haben, ist ein Muttersprachler jemand, der eine Sprache auf dem Niveau eines Muttersprachlers spricht. Natürlich ist nicht jeder Muttersprachler für den Lehrerberuf geeignet. Ein Englischlehrer für Kinder, der auch Muttersprachler ist, hat jedoch den Vorteil, dass die englische Sprache im Gegensatz zu einem einheimischen Lehrer für sie zu 100 Prozent natürlich und lebendig ist.

Viele Menschen, seien es Lehrer oder Studenten, werden sicherlich zugeben, dass man so viel wie möglich sprechen muss, um beim Sprachenlernen erfolgreich zu sein. Leider kommt es vor, dass in deutschen Schulen den Kindern keine freie, auf Natürlichkeit basierende Kommunikation beigebracht wird, sondern ein schlüsselfertiger Unterricht. Mit anderen Worten: Sie werden so unterrichtet, dass die erlernten Formeln bei Prüfungen und Abschlusstests nützlich sind. Der Unterricht mit einem Muttersprachler ermöglicht dem Kind den Kontakt mit der echten, lebendigen Sprache. Der Schüler lernt den Akzent korrekt ohne fremde Akzente.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, Ihr Kind zum Unterricht bei einem Muttersprachler anzumelden, dann tun Sie es. Wir empfehlen es! Ein Englischlehrer für Kinder, der auch Muttersprachler ist, wird Ihrem Kind mit Sicherheit ein hohes Bildungsniveau bieten!