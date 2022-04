45 Meter lange Luxusyacht legt in Port d'Andratx an

Noch eine international bekannte Luxusyacht hat Mallorca erreicht. Die 45 Meter lange "Lady Rose" – ein Mietschiff – legte in Port d'Andratx an. Die Yacht wurde 1986 auf einer Werft in Japan konstruiert, zwölf Gäste haben dort Platz. Hinzu kommen zehn Besatzungsmitglieder. Wer dieses Schiff mieten will, muss zwischen 119.000 und 140.000 Euro die Woche hinblättern.

Im Hafen von Palma befinden sich des Weiteren Yachten von zwei Weltstars, und zwar von Eric Clapton und von dem U2-Leadsänger Bono.

Allgemein wird damit gerechnet, dass immer mehr Edelschiffe vor Mallorca auftauchen, je wärmer es wird. Die Gefährte von russischen Oligarchen werden kriegsbedingt allerdings nicht erwartet.