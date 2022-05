Daniela Katzenberger leidet offenbar zunehmend unter Mallorca-Akne

Die auf Mallorca einst mit einem Café in Santa Ponça zu Ruhm und Ehren gelangte Daniela Katzenberger leidet offenbar zunehmend unter einer Sonnen-Allergie. "Es wird immer schlimmer. Ich glaube, meine Haut hasst Mallorca", zitierten deutsche Boulevardmedien den Medienstar auf ihrem Instagram-Account zu Protokoll.

Die sogenannte Mallorca-Akne, eine Hautreaktion auf Sonne, macht der blonden Residentin also schwer zu schaffen.

Dass sich die in der Industriestadt Ludwigshafen aufgewachsene Pfälzerin auf der Insel nicht wirklich zu Hause fühlt, hatte sie schon vor längerer Zeit gesagt: "Mein Herz hat sich da nie so eingenistet." Und noch ein Satz fiel: "Ich bin in Deutschland viel glücklicher. Am liebsten würde ich sofort hierherziehen."

Katzenberger ist die Lebensgefährtin des Sängers Lucas Cordalis, der auf der Insel seit Jahren fest verortet ist.