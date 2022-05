Seit 25 Jahren ist der Pfingstsonntag bei Insel-Freunden verplant: Man geht zum Cocktail von Minkner & Partner! Was einst als Künstlerfest an verschiedenen Orten begann, wurde auf den Außenterrassen der Unternehmenszentrale in Santa Ponça fortgesetzt. Auch dort spielt die Kunst eine große Rolle: Zum 10. Mal stellt der Paderborner Pop-Artist HERMAN in der Galería de Arte Minkner in Santa Ponsa aus. Die Vernissage findet im Rahmen des traditionellen Pfingstcocktails am Pfingstsonntag, 05. Juni 2022 statt. Daher der aktuelle Titel der Ausstellung „PfingsTEN“.

HERMAN (Herman Reichold) gehört zu den profilierten und erfolgreichen Pop-Malern Deutschlands. Der gelernte Siebdrucker arbeitet seit 1991 in Paderborn als freischaffender Künstler. In dieser Zeit hatte er über 200 Einzelausstellungen in Deutschland und im Ausland, schuf mehr als 150 Editionen, die in vielen Galerien vertreten sind und seine unbändige Unternehmenslust und Kreativität beweisen. Hermans Bilder nehmen meistens die alltäglichen Dinge des Lebens aufs Korn. Mal humorig-hintersinnig, mal bissig-sati(e)risch. Wesentlicher Bestandteil seiner Werke sind auch seine Titel. Sie entführen den Betrachter in die eigentliche Herman-Welt, erschließen die Hintersinnigkeit des Bildes und verführen zum Schmunzeln. Galeria de Arte Minkner - Avenida Rey Jaime I, 109 - 07180 Santa Ponsa, Tel. +34 971 695 255 Ausstellung: 05.06.2022 - 01.08.2022 - Geöffnet: Mo. - Fr. 10.00h - 18.30h Vernissage und Pfingstcocktail: 05.06.2022, 15.00h - 20.00h - Der Künstler Herman ist anwesend