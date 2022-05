Einer der bekanntesten Fußballspieler Deutschlands, Mats Hummels, befindet sich auf Mallorca. Dies berichteten übereinstimmend mehrere deutsche Medien nicht nur aus dem Boulevardbereich.

Gemeldet wurde auch, dass der 34-Jährige in Palma de Mallorca in Begleitung einer Frau, die nicht seine Gattin sein soll, fotografiert wurde. Die entsprechenden Aufnahmen sollen angeblich am Samstag entstanden sein.

Hummels ist seit vielen Jahren nicht nur wegen seiner fußballerischen Leistungen, sondern auch im Zusammenhang mit seinem Privatleben in deutschen Medien präsent. Hummels gilt als sprungkräftig, kopfballstark und torgefährlich. Gelobt werden seine Ruhe am Ball und die Sicherheit, die er auch in Drucksituationen ausstrahlt.