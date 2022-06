Die Veranstalter des Mallorca Live Festival haben an diesem Samstagmorgen in ihren sozialen Netzwerken mehr Personal zur Verstärkung des organisatorischen Ablaufs angekündigt. Das Festivalteam hatte diese Entscheidung nach dem ersten Tag der Veranstaltung am Freitag getroffen, als es zu langen Warteschlangen beim Zugang zum Gelände und bei der Abholung der Festival-Armbänder kam. Rund 27.000 Personen besuchten die Veranstaltung am ersten Tag.

Die Veranstalter äußerten sich in der offiziellen Mitteilung wie folgt: "Wir haben in den letzten zwei Jahren Tag und Nacht daran gearbeitet, dass dies die beste Ausgabe des Mallorca Live Festivals wird. Trotz aller Bemühungen hat die Anreise und der Zugang zum Veranstaltungsort nicht so funktioniert, wie wir es uns erhofft hatten." Nach Angaben des Veranstalters wird daher unter anderem die Ticketbörse an diesem Samstag bereits ab 15 Uhr geöffnet sein. An dem zweiten Tag des Mallorca Live Festivals wird an diesem Samstag unter anderem Weltstar Christina Aguilera ab 22.15 Uhr auf der Estrella Damm Bühne das Publikum einheizen. Am Sonntag wird zudem die deutsche Band Milky Chance sowie die britische Rockband Muse erwartet. Das Mallorca Live Festival findet noch bis einschließlich Sonntag auf dem Gelände des ehemaligen Aquaparks in Calvià statt. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite.