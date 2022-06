Der Latino-Sänger Marc Anthony hat am Montagabend seine Fans auf Mallorca mit einem Konzert seiner "Pa'lla voy"-Tour begeistert. Der 53-jährige US-Amerikaner mit puerto-ricanischen Wurzeln gab vor 10.000 Zuschauern auf dem Gelände in Calvià, auf dem an den Tagen zuvor das Mallorca Live Festival stattgefunden hatte, viele seiner Top-Hits wie "Vivir mi vida", "flor pálida" oder "Pa'lla voy" zum Besten. Das Publikum schwang, wie es sich für ein Latino-Konzert gehört, dazu kräftig die Hüften.

Anthony spielte seinen typischen Mix aus Salsa und Latino-Pop, begleitet von Trompeten, Posaunen und Background-Sängerinnen und -sängern. Hin und wieder warf der Ex von Jennifer Lopez den Zuschauerinnen und Zuschauern einen Luftkuss zu. Im Gegenzug, und das ist bei Konzerten des Barden üblich, flog der ein oder andere BH auf die Bühne. Marc Anthony, eigentlich Marco Antonio Muñiz, wurde 1968 als Kind puerto-ricanischer Eltern in Harlem in New York geboren und wuchs mit sieben Geschwistern auf. Seinen Namen verdankt er der Vorliebe seiner Mutter für den mexikanischen Sänger Marco Antonio Muñiz, der aber nur zufällig denselben Nachnamen trägt. Um Verwechslungen zu vermeiden, legte er sich den Künstlernamen "Marc Anthony" zu. Seinen Durchbruch erlebte Anthony nach zunächst mäßigen Erfolgen erst 1999, als er für sein Album "Contra la corriente" einen Grammy erhielt. Mit seiner Single "I Need to Know" landete er 2000 einen Doppelerfolg: für die englische Version erhielt er eine Grammy-Nominierung, während die spanische Version "Dímelo" mit dem Latino-Grammy ausgezeichnet wurde. Anthony schreibt seine Stücke zum großen Teil selbst.