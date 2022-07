Der seit Jahrzehnten mit Mallorca eng verbundene Schlagersänger Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) hat das Ende seiner Karriere angekündigt. Zum Jahresabschluss werde es so weit sein, sagte der inzwischen 77-Jährige am Samstagabend in der ARD. Mit Tränen in den Augen äußerte er in der Sendung "Die große Schlagerstrandparty" mit Florian Silbereisen, dass es eine schöne Zeit gewesen sei.

Der "Bild am Sonntag" sagte Drews, dass er nicht mehr so belastbar sei wie früher. Schon Ende Mai hatte der Sänger angekündigt, kürzer treten zu wollen. Er äußerte, an der Nervenkrankheit Polyneuropathie erkrankt zu sein. Im Jahr 2020 hatte Drews anlässlich seines 75. Geburtstags gegenüber MM noch von seiner guten Konstitution gesprochen: So lange ihn „die Füße tragen", werde er auftreten, äußerte er damals. Zwar bekomme er seine traditionelle Drews-Pirouette nicht mehr „ganz so geschmeidig hin", doch dank seines Laufbandes zu Hause sei er rundum zufrieden. „Ich hatte noch nie einen Bauch." Drews nutzte die Corona-Pandemie, um eine Biographie zu schreiben. „Es war alles am besten", heißt diese (Verlag Kindle: 12 Euro). Drews wuchs in Schleswig-Holstein auf und versuchte sich zunächst als Jazzmusiker. Seinen Durchbruch schaffte er jedoch Mitte der 1970er Jahre mit Schlagermusik. Später trat er immer öfter auf Mallorca auf, wo sich an der Playa de Palma eine ganz eigene Szene bildete. In Erinnerung geblieben sind Gastspiele im Megapark. Einige Jahre lang unterhielt Drews ein Café in Santa Ponça, das "König von Mallorca" hieß. Dort hingen Fotos von ihm selbst und seiner Frau Ramona. Der Gastbetrieb musste aber wegen der Corona-Pandemie schließen.