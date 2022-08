In Begleitung von Freunden, Jean Henri Fruchaud und seiner Gattin, Prinzessin Tatiana Radziwill, ist die Altkönigin von Spanien am späten Sonntagnachmittag im Zentrum von Palma gesichtet worden. Um bestens gegen die Hitzewelle in der Balearenhauptstadt gerüstet zu sein, trug die Alt-Königin einen tragbaren Ventilator um den Hals.

Den entgegenkommenden Passanten begegnete sie mit Freundlichkeit und weckte daher ihre Sympathien. Mit einem Lächeln im Gesicht betrat die Mutter von König Felipe VI. das Einkaufszentrum El Corte Inglés in der beliebten Einkaufsstraße Avenida Jaime III. In aller Ruhe begutachtete sie Produkte in der Parfümerie- und Kosmetikabteilung sowie in der Schuh- und Buchabteilung.

Der Auftritt der emeritierten Königin im Zentrum von Palma wurde sehnlichst erwartet. Zuvor war sie in der Öffentlichkeit bei zwei Gelegenheiten zu sehen: Beim Abendessen mit ihrer Familie im Restaurant Ola del Mar sowie mit Königin Letizia und ihren beiden Töchtern in einem Restaurant in La Lonja.