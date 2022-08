Die prominente Mallorca-Residentin Daniela Katzenberger hat sich einer Schönheits-Operation unterzogen. Wie sie selbst auf ihrem Instagram-Account äußerte, wurden ihr die Augenlider so zurechtgeschnitten, dass sie wieder jünger aussehe.

Die 35-Jährige lebt schon seit Jahren auf der Insel, ihr Mann ist Lucas Cordalis, der Sohn des verstorbenen Schlagersängers Costa Cordalis. Das Paar nebst Tochter nennt ein schmuckes anwesen in Santa Ponça ihr Eigen.

Nach eigenen Angaben dachte die ehemalige Betreiberin eines Cafés in Santa Ponça zwei Jahre darüber nach, ob sie sich dem Eingriff unterziehen wolle oder nicht. Zeitweise habe sie Angst gehabt, nach der Operation ihre Augen nicht mehr schließen zu können.

Außerdem habe sie "Schiss" gehabt, "danach einen ganz anderen Ausdruck zu haben". "Dass ich dann so ganz unnatürlich, so ganz komisch aussehe. Dass man sich denkt: Oh Gott, was ist mit der passiert?"