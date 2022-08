Mick Schumacher, der Sohn des legendären deutschen Formel-1-Fahrers Michael Schumacher, ist auf einer Yacht vor Mallorca gesichtet worden. Wie unterschiedliche Medien berichteten, verbringt der ebenfalls als Rennpilot wirkende junge Mann seine Zeit auf und vor der Insel mit seiner Freundin, der Norwegerin Justine Huysman, und diversen Freunden. Die Yacht war den Berichten zufolge unweit von Port d'Andratx unterwegs.

Der 1999 geborene Mick Schumacher gewann 2018 den Meistertitel in der europäischen Formel-3-Meisterschaft und 2020 in der FIA-Formel-2-Meisterschaft. Seit der Saison 2021 fährt Schumacher für das Haas-F1-Team in der Formel 1. Zudem ist er seit der Saison 2022 Ersatzfahrer bei Ferrari.

Ob sich Michael Schumacher selbst auf der Insel aufhält, ist unsicher. Die Familie besitzt ein Anwesen in der Nähe von Port d'Andratx. Die Rennfahrerlegende hatte sich nach einem schweren Skiunfall im Jahr 2013 völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

l piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher, hijo del legendario automovilista Michael Schumacher, parece estar en la gloria durante sus vacaciones en Mallorca, como demuestran las imágenes captadas el pasado fin de semana junto a su novia, la joven noruega Justine Huysman, y un grupo de amigos a bordo del yate de la familia Schumacher. Navegaron por la costa de Ponent durante la jornada marinera, que finalizó en el puerto de Andratx.

La pareja se mostraba feliz y enamorada, ya que se reían y se besaban. Esta estampa de ambos no es nada habitual, debido a que ella es muy tímida ante los medios de comunicación, no tiene perfil en redes sociales ni concede entrevistas. Justine y Mick están juntos desde hace años y a menudo ella acude a las carreras del profesional del automovilismo para apoyarlo.

Debido a que su privacidad es importante para la noruega, casi nada se sabe sobre la relación o sobre su trayectoria personal. Está claro que los dos tienen algo en común, ya que Justine también es hija de un piloto de carreras, en concreto de Harald Huysman, quien corrió en las pistas durante las décadas de los 80 y los 90. Por lo demás, solo hay especulaciones sobre la chica que ha conquistado el corazón del hijo de Michael Schumacher. Se dice que tiene 26 años, tres años mayor que su novio. También se comenta que estudia Derecho Internacional en la Universidad de Oslo