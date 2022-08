Auf Mallorca herrscht in diesem Sommer ein noch nie dagewesener Mangel an Milchlämmern. Grund dafür ist in erster Linie der Klimawandel und die daraus resultierende Trockenheit.

Nach Angaben des Präsidenten der Bauernkooperative in Pollença, Martí Solivellas, ist es derzeit schwierig, Lämmer auf der Insel zu finden. Lammfleisch gilt auf der Insel als Delikatesse. Noch sei die Versorgung gewährleistet, doch in Zukunft könnte es zu einem akuten Mangel kommen. Aufgrund von herrschender Dürre auf den Weiden müssten die Schafe zusätzlich ernährt werden. Doch wegen der Inflation sind die Preise deutlich angestiegen. "Früher hat ein Sack Trockenfutter 8,40 Euro gekostet, heute sind es 14,20 Euro", erklärt Solivellas. Hinzu kommen gestiegene Energiekosten. Aufgrund der Dürre verändert sich auch der Fruchtbarkeitszyklus bei den Mutterschafen. "Es werden weniger Lämmer geboren als zuvor, auch die Geburtsmonate verschieben sich", so Solivellas weiter. Die höchste Nachfrage nach Lammfleisch gibt es in der Hauptsaison im Sommer. Insgesamt sei der Markt stabil, erklärt Solivellas. Sollte die Dürre nur zur Gewohnheit werden, würde sich das in den kommenden Jahren deutlich negativ auf die Schafpopulation auswirken.