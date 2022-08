Xisca Perelló, die Gattin des Tennistars Rafael Nadal, ist auf Mallorca in ein Privatkrankenhaus eingeliefert worden. Die in der 31. Woche schwangere Frau stehe unter Beobachtung, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora Kreise aus der Klinik Quirónsalud-Palmaplanas. Perellós Zustand gebe aber keinen Anlass zu größerer Sorge.

Rafa Nadal befindet sich beruflich in den USA und hat dem Vernehmen seine Reisepläne bislang nicht geändert. Er bereitet sich auf die in wenigen Tagen beginnenden US Open vor.

Das Promi-Paar hatte im Juni angekündigt, ihr erstes Kind zu erwarten. Beide sind seit mehr als zweieinhalb Jahren verheiratet und waren davor zehn Jahre verlobt gewesen. Sowohl Rafael Nadal als auch seine Ehefrau wuchsen auf Mallorca aus.