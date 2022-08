Michael Douglas taucht mit Ehefrau in Museum im Norden von Mallorca auf

Der amerikanische Weltstar Michael Douglas und seine Frau Catherine Zeta-Jones sorgen weiter mit Überraschungs-Auftritten für Schlagzeilen. Jetzt meldeten Lokalmedien, dass das Glamourpaar am Mittwoch im Sa-Bassa-Blanca-Museum von Ben Jakober und Yannick Vu in Alcúdia auftauchten. Mit den Gründern des Ausstellungshauses verbindet die Amerikaner eine lange Bekanntschaft.

Douglas gilt als ausgesprochen kunstbeflissen. In Valldemossa betreibt der Schauspieler ("Wall Street") das Kulturzentrum Costa Nord, er wohnt in seinem Anwesen s'Estaca ganz in der Nähe.

Erst vor einigen Tagen war Douglas bei einem Spaziergang auf dem eleganten Borne-Boulevard in Palma gesichtet worden. Er hatte dort samt Anhang und Freunden ein Restaurant besucht.

Das Museu Sa Bassa Blanca bei Alcúdia, auch bekannt als Fundación Jakober, bietet Sammlungen und zeitlich begrenzte Ausstellungen an. Zur Sammlung des Museums gehört "Nins", eine Kollektion von Kinderporträts aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, oder die Kombination von zeitgenössischer Kunst und prähistorischen Objekten in der Sokrates-Halle sowie eine Installation von James Turrell „Juke Blue”.

Es gibt eine Bibliothek mit 6000 Bänden zur Kunstgeschichte, Installationen von Rebecca Horn und Fabrizio Plessi, Arbeiten von Miquel Barceló und Gerhard Merz und einen Skulpturengarten mit zeitgenössischen Werken.