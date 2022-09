Die auf Mallorca lebenden "Goodbye-Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel trauern um ihre geliebte Terrierhündin Kiki. Das 15 Jahre alte Tier sei an Nierenversagen gestorben, teilte der für die Sendereihe verantwortlich zeichnende TV-Sender Vox mit.

Tagelang hatte das Paar um die Hündin gebangt. Kiki wurde in einer Tierklinik behandelt und war eigentlich wieder auf dem Weg der Besserung. Doch dann verschlechterte sich der Zustand des Vierbeiners zusehends und es kam das Ende. Als die Hündin noch in der Klinik war, schrieb Steff auf Instagram: "Du fehlst uns jede Minute und es tut einfach nur weh, wenn man weiß, dass es dir so schlecht geht."

Die Deutschen betreiben die Tiki-Beach-Bar im Ferienort Cala Rajada. Diese befindet sich direkt an der erst vor einigen Monaten fertiggestellten Promenade des Ortes. Die beiden machen immer wieder mit Geschichten aus ihrem Leben medial auf sich aufmerksam, zuletzt mit einem Einbruchsversuch in ihre etwa drei Millionen Euro teure Villa.

Durch "Goodbye Deutschland" waren in den vergangenen Jahren zahlreiche Bundesbürger allgemein bekannt geworden. Dazu zählen die Bodybuilder Andrea und Caro Robens und die Witwe des 2018 gestorbenen Cala-Millor-Wirtes Jens Büchner, Daniela Büchner.