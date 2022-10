Eigentlich hatte die Abiturientin Ina Brosche nur einen kleinen Scherz im Sinn gehabt, als sie ihrem Vater Richard, einem erfolgreichen Berliner Geschäftsmann, nach einem Mallorca-Urlaub mitteilt, er habe dort eine zweite, uneheliche Tochter.

Doch ein merkwürdiger Zufall will es, dass Ina ins Schwarze trifft: Richard hatte tatsächlich als junger Mann einmal seine Frau Claudia betrogen und eine Nacht mit der schönen Reiseführerin Hanna verbracht, die inzwischen ein charmantes, aber nicht besonders gutgehendes Landhotel auf der Baleareninsel führt. Und Hannas Tochter Antonia, ungefähr im selben Alter wie Ina, könnte durchaus von ihm gezeugt worden sein. Eine Erkenntnis, die Richard zunächst nur mit seinem Freund Max, einem ebenso dauerjugendlichen wie penetrant optimistischen Schwerenöter, teilt.

Aber dann wird Richard, den Jahre des Karrierekampfes despotisch und unleidlich gemacht haben, bei einer wichtigen Beförderung übergangen und ertappt seine Frau ausgerechnet in den Armen seines Konkurrenten. Zutiefst deprimiert flüchtet er nach Mallorca und mietet sich, vorerst inkognito, in Hannas Hotel ein, auf der Suche nach den Spuren seiner Jugend. Hanna und Antonia halten den verschrobenen Gast, der ohne Gepäck kommt, an allem etwas auszusetzen hat und das Gewicht des vom Restaurant servierten Steaks mit einer Briefwaage kontrolliert, für den Spion einer Hotelkette und versuchen, ihn loszuwerden.

Die verfahrene Situation verkompliziert sich erheblich, als nach und nach Claudia, Ina und Max auf Mallorca eintreffen.

Der Familienfilm wird am Sonntag, 2. Oktober, ab 5.55 Uhr im MDR gezeigt.