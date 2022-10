Auch das neben dem Mega-Park zweite große Partylokal an der Playa de Palma auf Mallorca, der Bierkönig, wird schon bald mit einer sogenannten "Closing-Party" die Sommersaison verabschieden. Zwischen dem 27. und 30. Oktober werden dort noch einmal sämtliche Stars auftreten, die die Besucher in der warmen Jahreszeit unterhalten hatten.

Dazu gehören unter anderem der unverwüstliche Haudegen Peter Wackel, die Sängerinnen Mia Julia Brückner, Anna-Maria Zimmermann, Frenzy und Nancy Franck. Hinzu kommen DJ Schürze, der mit seinem Song "Layla" in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erzielte, Tim Toupet, Julian Sommer und Tobee.

Der Bierkönig wurde einst von dem Deutschen Manfred Meisel gemanagt, der im Jahr 1997 mit 49 Jahren zusammen mit seinem Sohn und einer Angestellten ermordet wurde. Das Todesdrama in der in S'Aranjassa gelegenen Finca des aus Frankfurt ausgewanderten Gastronomen jährt sich in der Nacht vom 11. auf den 12. November 2022 zum 25. Mal.

Heute gehört der Bierkönig dem Wirt Miguel Pascual und dessen Bruder Toni, die zuvor unter anderem die Diskothek "Oberbayern" groß gemacht haben. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Umbauten vorgenommen, man hat benachbarte Lokale übernommen und integriert.

Auch im Konkurrenzlokal Mega-Park wird zwischen dem 27. und 30. Oktober die "Closing-Party" abgehalten. Auftreten werden dort die Musiker Mickie Krause, Knossi, Finch, Isi Glück, die Atzen, Lucas Cordalis und andere.