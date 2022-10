Die Schauspielerin, Autorin und Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes hat Mallorca zu ihrer neuen Wahl-Heimat gemacht. Wie die Boulevard-Zeitung "Gala" berichtete, sind die Auswanderungspläne des 41-jährigen deutschen TV-Sternchens sehr spontaner Art: "Das war tatsächlich eine ganz spontane Idee. Also wirklich von jetzt auf gleich."

Als mögliche Anspielung auf ihren Umzug von Deutschland auf die Balearen postete Ulmen-Fernandes am Dienstag bei Instagram ein Foto von sich auf der Insel und schrieb dazu "Mallorca…", was sie mit einem Herzchen-Smiley ergänzte. Die Reaktionen ihrer Follower waren dazu ganz verschieden: Einige kommentierten den Post ebenfalls mit zahlreichen Herzchen, andere hingegen gaben offen zu, etwas neidisch zu sein...

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Collien Ulmen-Fernandes (@collien_ulmen)

Collien-Fernandes, die indische, portugiesische und ungarische Wurzeln hat, absolvierte zunächst eine klassische Ballettausbildung in Hamburg und London und arbeitete unter anderem als Backgroundtänzerin von Enrique Iglesias. Der erste berufliche Meilenstein in ihrer TV-Karriere war der Job als Moderatorin von 2003 bis 2015 beim Musiksender Viva. Zudem stand sie seit 2003 auch in diversen TV- und Kinofilmen als Schauspielerin vor der Kamera. Momentan ist sie im Fernsehen als Dr. Jessica Delgados an Bord des ZDF-"Traumschiff" zu sehen.

Seit 2011 ist die Moderatorin mit dem Entertainer, Produzenten und Schauspieler Christian Ulmen (47) verheiratet. Im April 2012 brachte sie eine gemeinsame Tochter zur Welt. Wie deutsche Medien berichten, wollen sie als Familie nun gemeinsam ihre alte Heimat Potsdam verlassen, um auf den Balearen heimisch zu werden.

Die Gründe hierfür seien das stressige Leben in der deutschen Großstadt und das schlechte Wetter dort. Gegenüber der "Bunten" verriet die erfolgreiche Medien-Frau: "Vor unserem Haus in Potsdam steht ein riesiger Container, denn wir misten gerade richtig aus. Ich behalte noch eine kleine Wohnung in Hamburg, aber ansonsten geht es jetzt für uns nach Mallorca."

Der finale Umzug nach Mallorca ist gemeinsam mit ihrem Ehemann, Christian Ulmen, im Frühling 2023 anvisiert. (Foto: JCS, wikimedia.org)

Auch die positive Energie der Insel hat es dem TV-Star angetan: "Wenn man in Spanien aufsteht und aus dem Fenster schaut, ist man gleich wesentlich entspannter." Aktuell ist der endgültige Umzug der prominenten Kleinfamilie für den Frühling 2023 eingeplant.