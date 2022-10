Die beiden großen deutschen Partytempel auf Mallorca, der Megapark und der Bierkönig, feiern in den kommenden Tagen parallel sogenannte Closing-Partys. Die bereits während der Saison aufgetretenen Stars kommen dann noch einmal zusammen, um ihre Fans mit ihren Gesängen zu unterhalten.

Der Bierkönig bot am Donnerstag 12 Uhr Mia Julia und Anna-Maria Zimmermann auf. Am Freitag ab 16 Uhr folgen Asphalt Anton, Tobee, Sabbotage, Unnormal Band, Marry Rick Arena, Malin Brown, Frenzy und Bovann. Am Samstag dürfen ebenfalls ab 16 Uhr Carolina, Dorfrocker, Kreisligalegende, Nancy Franck, Schürze, Specktakel und die Zipfelbuben auftreten.

Sonntag singen um 17 Uhr die Dorfrocker und um 20 Uhr Julian Sommer. Am Montag steht dann um 20 Uhr der Auftritt des Zampanos Peter Wackel an. Die Closing-Party beendet am Dienstag Tim Toupet (20 Uhr).

Was den Megapark angeht, dürfte Partygänger vor allem der Auftritt von Mickie Krause interessieren. Er wird am Donnerstag, 27. Oktober, ab 20.30 Uhr auf der Bühne stehen. Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass der Ballermann-Star und der Megapark getrennte Wege gehen. Vor ihm tritt um 17 Uhr Lorenz Büffel auf, später am Abend noch Isi Glück ab 22.30 Uhr.

Folgende weitere Stars geben sich während der Closing-Party die Ehre: Die Fans dürfen sich auf Finch, Knossi, die Atzen, Tream, Candela Squad und Almklausi freuen. Hinzu kommen Loona, Lucas Cordalis, Micha von der Rampe, Julian Benz, Bierkapitän, Olaf Henning, Anny, Samu und Minnie Rock.