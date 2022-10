Beamte der Guardia Civil haben am Flughafen von Barcelona ein 14-jähriges Mädchen aus Mallorca auf der Durchreise nach Brasilien gestoppt. Nach Angaben der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" war die junge Mallorquinerin auf dem Weg in das südamerikanische Land, um einem Freund zu helfen, den sie zuvor im Internet kennengelernt und in den sie sich unsterblich verliebt hatte. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Eltern konnte aber wohl Schlimmeres verhindert werden. Die Beamten gehen nämlich derzeit davon aus, dass das Mädchen sonst Opfer eines Netzwerks für sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen geworden wäre.

Dabei wurden die Eltern der jungen Mallorquinerin nur zufällig auf das Verschwinden ihrer Tochter aufmerksam: "Mein Mann stand gegen 7 Uhr morgens auf, um ins Bad zu gehen und bemerkte zufällig, dass sich unsere Tochter nicht in ihrem Bett befand. Außerdem stellten wir fest, dass ein Geldbetrag von etwa 1000 Euro fehlte. Wir informierten daraufhin umgehend die Polizei. Das Beste, was wir hätten tun können, denn die Beamten reagierten sofort", berichtete die Mutter der 14-Jährigen gegenüber der spanischen Tageszeitung Ultimas Hora. Die Mallorquinerin hatte vor einigen Wochen einen brasilianischen, gleichaltrigen Jungen über die sozialen Netzwerke kennengelernt. Seitdem standen die beiden per Chat in Kontakt. Während die Beamten davon ausgehen, dass es sich bei dem Fall um ein organisiertes Verbrechen handelt, zweifeln die Eltern jedoch jegliche kriminelle Absicht an. "Wir wussten, dass der junge Mann existiert. Wir haben selbst mit ihm gesprochen", erklärt die Mutter.

Als die Eltern allerdings das leere Bett ihrer 14-jährigen Tochter vorfanden, befürchteten sie eine mögliche Flucht. "Sie erzählte uns, dass der junge Mann wohl Probleme hatte". Die Beamten verfolgten schließlich die Reiseroute des Teenagers und stellten fest, dass sie ein Taxi zum Flughafen in Palma genommen hatte. Von da aus ging es weiter nach Barcelona. "Von dort wollte sie weiter nach Brasilien fliegen. Da sie noch minderjährig war, verweigerte ihr das Flughafenpersonal die Weiterreise", so ein Ermittler. Nachdem die Beamten auf Mallorca sich schließlich mit der Polizei in Katalonien kurzgeschlossen hatten, konnte die 14-Jährige ausfindig gemacht werden. Die Eltern reisten schließlich nach Barcelona, um ihre Tochter wieder unversehrt zurück nach Mallorca zu bringen.