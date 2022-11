Zwei Dinge vorweg. Erstens: Golf ist ein Einzelsport. Jeder Golfer spielt oder punktet für sich allein. Zweitens: Allein Golf zu spielen, ist todlangweilig. Vor allem deshalb, weil so eine Runde über 18 Löcher mehrere Stunden dauern kann. Und da will man oder frau auch mal mit jemandem plaudern, lachen, sich ärgern, verschossene Bälle in der Wildnis suchen oder einfach nur eine entspannte Zeit beim Spaziergang über die Fairways verbringen. Doch das war nicht allein der Grund dafür, warum die auf Mallorca lebende Deutsche Gudrun Pappendorf vor über einem Jahr auf die Idee kam, eine Gruppe für Single-Golfer auf Facebook zu gründen. „Ich hatte es einfach irgendwann satt, allein zu sein, und begann nach Möglichkeiten zu suchen, eine neue Beziehung zu finden. Also dachte ich mir, vielleicht gibt es ja noch andere Golf spielende Singles auf der Insel, denen es genauso geht”, erklärt Pappendorf.

Und die gibt es tatsächlich. Mittlerweile ist die Gruppe „Golf Singles Mallorca” auf mehr als 400 Mitglieder angewachsen. Gepostet werden auf der Seite neben Anfragen für gemeinsame Runden, Ankündigungen von Turnieren und aktuellen Sonderangeboten in den Insel-Clubs auch Vorschläge für andere Freizeitaktivitäten oder einfach nur Fotos von Lieblingsorten auf der Insel. „Hat ein Mitglied Interesse an einem Post oder gar am Verfasser selbst, kann es sich bei ihm über die Messenger-Funktion melden”, erklärt Pappendorf. Was danach passiere, darauf habe sie keinen Einfluss mehr, fügt sie lachend hinzu. Ihre Gruppe sei schließlich nicht nur als reine Termin-Golf-Börse zu verstehen, bei der es ausschließlich darum gehe, einen oder mehrere Flightpartner für einen bestimmten Tag zu finden. „Die Gruppe soll Singles eine Plattform bieten, um neue Freundschaften zu schließen oder gar einen Partner fürs Leben zu finden.”

Bei ihr selbst habe das funktioniert. „Ich habe über die Gruppe einen Spielpartner gefunden, mit dem ich mittlerweile eine engere Beziehung führe”, sagt Pappendorf. Auch Petra Scheele hat über die Facebook vor kurzem „jemanden gefunden”, von dem sie sich mehr verspricht als nur einen gelegentlichen Flightpartner. „Unsere Beziehung steht noch ganz am Anfang. Mal sehen, was sich daraus entwickelt”, so die Deutsche. Ihrer Meinung sei es für Singles über 50 Jahre sehr schwer, auf der Insel eine neue Liebe kennenzulernen. „Auf einer gemeinsamen Golfrunde über vier oder fünf Stunden lernt man einen Menschen einfach gut kennen”, sagt Scheele. Und das sei bei einer zufälligen Begegnung auf einer Party, einer Veranstaltung oder bei einem flüchtigen Bar- oder Restaurantbesuch kaum oder gar nicht möglich.

Gudrun Pappendorf sieht das ähnlich. „Beim Golfspiel zeigen viele Menschen ihr wahres Gesicht. Man sieht, ob sie verbissen oder eher mit Gelassenheit einen Fehler verarbeiten, ob sie hilfsbereit reagieren, wenn ihr Flightpartner einen verloren geglaubten Ball suchen muss, ob sie Mitgefühl bei einem Fehlschlag des anderen zeigen, ob sie einem Mut machen können, lustig, albern, rücksichtslos, steif, trocken, höflich oder charmant sind.” Otto Kappe aus Porto Cristo, der seit etwa einem halben Jahr Mitglied in der Gruppe ist, sucht nicht nach der großen Liebe. „Ich bin auch kein Single, finde aber gut, dass man hier Menschen trifft, mit denen man sein Hobby teilen kann”, so Kappe. Er bietet auf der Insel beispielsweise Segeltörns an, die er den anderen Mitgliedern ebenfalls zu einem Sonderpreis offeriert. „Die Gruppe ist auch Austauschbörse für andere Freizeitaktivitäten, das finde ich klasse”, sagt er.

Dass die Gruppe von Trittbrettfahrern zur Eigenwerbung oder gar von Heiratsschwindlern oder Prostituierten missbraucht werden könnte, davor hat Gudrun Pappendorf als Administratorin keine Angst. „Ich schaue mir die Leute, die sich um eine Aufnahme bei uns bewerben, genauer an. Und wer sich nicht an die Spielregeln hält, fliegt raus. Das ist auf dem Golfplatz ja auch nicht anders”, so die Deutsche.