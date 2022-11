Das Castillo Hotel Son Vida lockt schon jetzt mit zahlreichen Angeboten für die Weihnachtszeit. In diesem Jahr kann bereits vor dem Fest ein spezielles „Beauty-Paket” gebucht werden. Dieses beinhaltet eine Sensi- Repair-Cocoon-Gesichtsbehandlung, Fußreflexzonenmassage, Anti-Aging-Gesichtsritual und eine Ganzkörpermassage.

Reservierungen unter 971493493 oder info.mallorca@marriott.com

Am 24. Dezember wird ab 19 Uhr im Restaurant Es Castell das Abendessen zur „Nochebuena” kredenzt. Wer Jazz-Musik mag, der ist am 25. Dezember beim Jazz-Brunch bestens aufgehoben. Am zweiten Weihnachtsfeiertag steht ein Chrismas-Afternoon-Tea samt Tee- und Kaffeespezialitäten und süßem Gebäck sowie Sandwiches auf dem Programm. Am 30. Dezember lädt das Restaurant Pop Up Es Vi zu einem Menü aus lokalen Produkten und regionalem Wein. Um das alte Jahr gebührend zu verabschieden, veranstaltet das Luxushotel am 31. Dezember ab 19 Uhr ein Gala-Dinner mit anschließendem Traubenessen.