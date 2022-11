Das Weihnachtsfest für viele Deutsche auf Mallorca ist jetzt wohl gerettet: Die deutschsprachigen Gottesdienste an Heiligabend werden in diesem Jahr wieder stattfinden. Sie mussten in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun teilte die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf den Balearen mit, dass sie am Heiligen Abend in Palmas Kathedrale zwei Gottesdienste abhalten werden. Sie finden am Samstag, 24. Dezember, um 15.30 und 17 Uhr statt, ein weiterer wird um 15 Uhr in Cala Ratjada ausgerichtet.

Das Pfarrehepaar Martje Mechels und Holmfried Braun weißt auch darauf hin, dass es bereits in der Adventszeit weitere Gottesdienste geben wird. Am Sonntag, den 27. November, wird der Gottesdienst zum ersten Advent um 11.30 Uhr in Cala Ratjada und um 17 Uhr in Paguera sein. Weitere Termine sind am 2. und 3. Advent in Cala Ratjada (jeweils um 11.30 Uhr) und Paguera (jeweils 17 Uhr). Am vierten Advent wird der Gottesdienst nur in Cala Ratjada um 11.30 Uhr stattfinden, der in Paguera entfällt an jenem Tag.

Nirgends wo sonst auf der Welt kommen so viele im Ausland lebende Deutsche zu einem deutschsprachigen Gottesdienst zusammen wie auf Mallorca. Der ökumenische Gottesdienst wird seit 1971 gefeiert und jedes Jahr kommen rund 3000 Menschen am Heiligabend zusammen, um innezuhalten, zu beten und zu singen. In diesem Jahr wird die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde auf den Balearen den Gottesdienst organisieren und ausrichten.