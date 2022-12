Die bereits seit Jahren auf Mallorca lebenden und wirkenden Bodybuilder und "Goodbye-Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens haben ihre Zweisamkeit unverhofft vergrößern können. Wie der für das Format verantwortliche TV-Sender Vox mitteilte, lief den beiden unlängst eine Pitbull-Hündin zu.

"Ja, wir haben heute alle Tierheime und Tierärzte hier in der Umgebung angerufen. Keiner vermisst diesen Hund", zitierte der Sender Caro Robens, die schon seit dem Jahr 2003 auf der Insel lebt. Auch über einen Chip verfüge die Kreatur nicht. Die Robens' akzeptierten die Hündin und nannten sie Bonnie.

Caro Robens fügte hinzu, dass Bonnie noch richtig erzogen werden müsse. Zu oft habe die Vierbeinerin sich – was die Robens' gar nicht wollen – ungebeten auf Bett oder Sofa geworfen. Die Bodybuilder betreiben im Urlauberort Arenal ein Fitness-Restaurant namens Iron Diner und hatten zeitweise so einen Betrieb in Cala Millor unter ihren Fittichen.

Unter den "Goodbye-Deutschland"-Auswanderern gelten die Robens' neben der in Cala Millor wohnenden Residentin Daniela Büchner als die bekanntesten deutschen Mallorca-Bewohnern dieses Formats. Als Kultperson hatte jahrelang Jens Büchner gegolten, der aber im November 2018 unerwartet starb.