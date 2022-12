Vor über 1400 Zuhörern haben die 140 Schüler der Schwedischen Schule von Palma de Mallorca am Dienstagabend ihr traditionelles Konzert zu Ehren der Heiligen Lucia in "La Seu" gegeben. Lucia war eine christliche Märtyrerin aus dem vierten Jahrhundert, die den in Syrakus verfolgten Christen Essen und Trinken in die Höhlen brachte, wo sie sich versteckten. Dabei trug sie Kerzen auf dem Kopf.

In diesem Jahr verkörperte die junge Myrna Marsh die Rolle der Heiligen Lucia, die traditionell mit einer Kerzenkrone dargestellt wird. (Fotos: Pere Bergas) Die Kathedrale war bis auf den letzten Platz gefüllt und verwandelte sich für wenige Stunden in die eisige, doch gleichzeitig lichterfüllte Atmosphäre Skandinaviens. Nach der Pandemie ist es das erste Mal, dass die traditionelle Veranstaltung wieder ohne Covid-Maßnahmen und weitere Restriktionen stattfinden konnte. Zahlreiche Schüler, die Brautjungfern und Sternenkinder, begleiteten die Lichterbraut. Eine Lehrerin der schwedischen Schule, Christelle Giboury, erklärte der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora": "Bei uns in Schweden sind diese Monate sehr kalt und dunkel, und Santa Lucia bringt Licht in diese Jahreszeit hinein." Die Luciabraut wurde in diesem Jahr von der Schülerin Myrna Marsh dargestellt, die eine Kerzenkrone auf dem Kopf trug und in eine weiße Tunika mit einer roten Schärpe um die Taille gekleidet war. Sie wurde von einem Gefolge von Brautjungfern und Sternenkindern begleitet. Was für eine stimmungsvolle Feier! Die Lichterbraut begrüßte das anwesende Publikum mit folgenden Worten: "Als ich erfahren habe, dass ich Santa Lucia sein sollte, war das eine große Überraschung. Ich war ziemlich nervös, vor allem wegen der Rede auf Mallorquinisch. Dank der Proben bin ich jetzt selbstbewusster und glücklicher." Gleich in vier verschiedenen Sprachen wurden Santa-Lucia- und Weihnachtslieder vorgetragen. Unter der Leitung der Musiklehrerin der Schule, Diana Hernández, und begleitet von der Pianistin der schwedischen Kirche von Palma, Barbara Frostegren, trugen die Schüler fünfzehn Weihnachtslieder in vier Sprachen vor – von Santa Lucia, Ljuset i Advent, Staffans Visa, Julen är här, Jingle bells Rock bis hin zu El tamborilero, Campana sobre campana oder Fum, fum, fum. Zwei Violinisten begleiteten den Schüler-Chor mit ihrer musikalischen Darbietung. Das Fest, das seit 1985 fester Bestandteil der vorweihnachtlichen Tradition Palmas ist, fand zunächst auf dem Rathausplatz statt. Zum 50-jährigen Jubiläum der schwedischen Schule im Jahr 2017 suchte man einen neuen Veranstaltungsort und verlegte Santa Lucia in die Kathedrale.