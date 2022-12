Geld-Schock für den deutschen Auswanderer! Der durch das Reality-Format "Goodbye Deutschland" auf Mallorca zu Bekanntheit gelangte Wirt Steff Jerkel hat sich jüngst über einen Geldautomaten maßlos aufgeregt. Wie der 53-Jährige selbst auf seinem Instagram-Account mitteilte, wollte er in einen der Apparate 5000 Euro einzahlen. 180 Euro habe ihm der Automat wieder ausgespuckt, die restlichen 4820 Euro einfach einbehalten und die Nachrich: "Operation abgebrochen" angeziegt.

Jerkel wollte nach eigenen Angaben seiner ehemaligen Lebensgefährtin Peggy Jerofke, die sich momentan im Spreewald aufhalten soll, einen Betrag überweisen. "Ich könnte platzen", notierte der Auswanderer, der im vergangenen Sommer zusammen mit Jerofke ein Restaurant an der Promenade von Cala Rajada betrieb. Das sei nicht das erste Mal gewesen, dass ihm so etwaspassiert. "Boah, ich könnte kotzen", so Jerkel. "Die in der Bank sagen immer, man soll bitte am Automaten einzahlen, weil das zeitsparend ist, aber ich hab die Nase voll davon!"

Ein weiblicher Fan versuchte ihn anschließend auf Instagram zu beruhigen: "Keine Panik! Es ist im Automaten und das bedeutet, die Bank bekommt direkt eine Meldung darüber. Morgen werden die Mitarbeiter den Automaten zählen müssen." Der Fan sei selbst bei einer Bank angestellt und kenne das Problem. Sobald das Geld nachgezählt sei, könne man nachvollziehen, wer wann wie viel eingezahlt habe. Dann werde das Geld direkt auf Jerkels Konto gutgeschrieben, ist sich die Followerin sicher.

Steff Jerkel und Peggy Jerkel galten lange als Traumpaar unter den TV-Auswanderern. Doch vor wenigen Wochen trennten sie sich offiziell. Neben den Wirten sind auch die Bodybuilder Andreas und Caro Robens bundesweit bekannt. Auch Daniela Büchner bringt sich immer wieder geschickt in die Medien, um ihren Bekanntheitsgrad zu behalten.