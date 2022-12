Dank Hollywood-Star Jason Momoa ("Aquaman", "Game of Thrones") wird die Welt Mallorca noch einmal in einem ganz neuen Licht sehen – und zwar aufgrund einzigartiger und spektakulärer Natur-Aufnahmen. Diese entstanden im Rahmen des Drehs der neuen, teilweise auf der Insel gefilmten HBO-Kletterdoku "The Climb" mit Momoa als Protagonist. Die Serie hat am 12. Januar bei dem Streamingdienst HBO Premiere. Sie gilt als "visuell fesselndes und lebensveränderndes Abenteuer", das "die Grundlagen des Kletterns und die Erforschung des menschlichen Geistes" darstellen soll.

In einem "allumfassenden Wettbewerb werden Amateurkletterer einer Reihe von extremen mentalen und physischen Herausforderungen ausgesetzt, wobei sie einige der furchterregendsten Aufstiege der Welt bewältigen müssen" und der weltbeste Amateurkletterer mit einem Geldpreis von 100.000 Pfund belohnt wird. In dem Trailer, der vor der Premiere der achtteiligen Serie am 12. Januar geteilt wurde, spricht Momoa über seine Leidenschaft für den Outdoor-Sport und sagt: "Klettern ist so tief in meiner Seele verwurzelt. Es öffnet einfach den Geist. Wir haben deshalb beschlossen, einen Wettbewerb ins Leben zu rufen, um die nächste Generation vom Kletterern zu inspirieren", sagt er im Voiceover, während eine Gruppe von Personen bei Einbruch der Dunkelheit in Boote (in Port de Sóller) steigt. "Und wir haben die Champion-Kletterin Meagan Martin engagiert", fügt er hinzu und spielt damit auf den Auftritt des American-Ninja-Warrior-Stars in der Show an.

Auf Hawaii als Sohn eines Hawaiianers und einer Mutter mit deutschen, irischen und indigenen Wurzeln geboren, wuchs Jason Momoa im US-Bundesstaat Iowa auf. Er kehrte in seinem letzten Collegejahr nach Hawaii zurück, um dort seinen Abschluss zu machen. Nach kurzer Zeit wurde er von einem Modedesigner entdeckt und begann eine Karriere als Model. 1999 wurde er zu "Hawaii’s Model of the Year" ernannt und moderierte den "Miss-Teen-Hawaii-USA"-Wettbewerb. Im gleichen Jahr erhielt er eine Rolle in der Erfolgsserie Baywatch und startete seine Schauspielkarriere. Von 2005 bis 2009 gehörte er als Ronon Dex zur Stammbesetzung der Serie Stargate Atlantis. 2011 war Momoa in Conan, der Neuverfilmung des 1982 erschienenen Kultfilmes mit Arnold Schwarzenegger, als titelgebende Hauptfigur zu sehen.

In der ersten Staffel der HBO-Serie Game of Thrones spielte er Khal Drogo. 2016 war er im Abspann des Films "Batman vs. Superman: Dawn of Justice" in der Rolle der DC-Comics-Figur Aquaman zu sehen. Der Film ist der zweite Teil im DC Extended Universe. Auch in der Fortsetzung Justice League aus dem Jahr 2017 war er in dieser Rolle zu sehen. 2018 kehrte er in einem Solofilm, Aquaman, in diese Rolle zurück. Der Film ist die bislang finanziell erfolgreichste Verfilmung angesiedelt im DC-Universum. 2021 spielte Momoa für den Streaming-Dienst Netflix die Hauptrolle im Drama Sweet Girl.