Die steigenden Lebensmittelpreise und die Inflation auf Mallorca stellen viele Familien vor Herausforderungen. Nicht nur Geschenke für die Kleinen müssen besorgt werden, sondern auch ein schönes und gesundes Weihnachtsmenü soll auf dem Tisch stehen. Um bedürftigen Familien unter die Arme zu greifen, hat die Balearen-Regierung am Montag in Port d’Andratx 2800 Seebarsche fischen lassen. Zwei Boote mit sechs Fischern von "Aqüicultura Balear" waren an der Aktion beteiligt und die Fische werden nun über wohltätige Organisationen an Familien verteilt, die Hilfe benötigen.

Ähnliche Nachrichten Ratgeberkolumne: Kann man auf Mallorca wirklich in Weihnachtsstimmung kommen? Mallorcas Hotelverband unterstützt wieder Kinderhilfsprojekte von Sonrisa Medica Mehr ähnliche Nachrichten (1) Normalerweise kostet das Kilo Seebarsch – je nach Herkunft und Qualität – zwischen 16 und 25 Euro. Auf Mallorca gibt es in diesen Tagen weitere, ähnliche Aktionen für Menschen, die Not leiden. Zum Beispiel spendet Mallorcas Bauernverband ASAJA am Mittwoch eine Lastwagenladung Lebensmittel an die Organisation Can Gazà in Palmas Stadtteil Es Secar de Real. Der Lkw wird mit Obst, Gemüse, Milch- und Fleischprodukten gefüllt sein. Die Organisation kümmert sich um Bedürftige und Langzeit-Arbeitslose. Schon seit 15 Jahren realisiert der Bauernverband jedes Jahr zur Weihnachtszeit eine vergleichbare Spende.