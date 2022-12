Alle Jahre wieder kommt auch auf Mallorca der Weihnachtsmann zu Besuch. Der bärtige Zeitgenosse wird vor allem kurz vor Heiligabend häufiger auf der Insel gesichtet. So schaut er an diesem Freitag, 23. Dezember, ab 10 Uhr in der Hauptzentrale der Nationalpolizei in der Inselhauptstadt vorbei. Dort wird er Geschenke an Kinder verteilen. Anschließend begleitet er die Beamten auf Streife durch Palmas Innenstadt. In diesem Jahr können sich die kleinen Inselbewohner dank der Zusammenarbeit mit dem Recyclinghof Reciclajes Pérez über Miniatur-Polizeiautos, Hubschrauber und Polizeimotorräder, Notizbücher, Buntstifte, Süßigkeiten und andere Geschenke freuen.

Auch im Palma Aquarium wird die Weihnachtszeit gebührend gefeiert. Zum ersten Mal können die Besucher eine Krippe unter Wasser bestaunen, die im „Big Blue”, das als tiefstes Haifischbecken Europas gilt, installiert wurde. Vom 23. Dezember bis einschließlich 8. Januar gibt es im Palma Aquarium ein umfangreiches Programm für Groß und Klein. In dieser Zeit zeigt sich auch dort der Weihnachtsmann, der in Spanien Papá Noel genannt wird, um vor den Augen des Publikums Haie und Meerestiere zu füttern.

Wer sich in diesen Tagen auf Mallorca befindet, der sollte vor allem im Inselosten seinen Blick in den Himmel schweifen lassen. Mit seinem leuchtenden Rentier-Gefährt zeigt sich auch dort der Weihnachtsmann. Am Steuer des „Schlittens” sitzt Marcos Forján, Fluglehrer der Flugschule Paramotor Mallorca. Forján und sein Kollege Serafín Adover bauten vor einigen Jahren einen Paratrike zum beleuchteten Rentierschlitten um. Die Idee, kurz vor Weihnachten in den Himmel zu steigen, kam Forján vor rund sechs Jahren. „Ich hatte so etwas Ähnliches in Nordeuropa gesehen und dachte mir, das können wir auf Mallorca auch”, erklärt der Spanier. Das Cockpit wird auch in diesem Jahr festlich dekoriert sein. Vier Rentiere aus Draht und Aluminium sind an der Spitze des Flugobjekts angebracht.

Am Wochenende plant Marcos Forján sowohl am 23. als auch am 24. Dezember in die Lüfte zu steigen. Dann wird der beleuchtete Schlitten am Himmel von Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Artà, Capdepera und Cala Ratjada zu sehen sein. Allerdings werden die genauen Termine und Standorte erst kurzfristig bekannt gegeben. Marcos Forján erklärt: „Wir sind extrem von den Wetterbedingungen abhängig. Deshalb ist es schwierig, die Flüge im Voraus festzulegen.” Der Fluglehrer empfiehlt daher, die sozialen Netzwerke der Schule im Auge zu behalten.

Marcos Forján ist es besonders wichtig, zu betonen, dass die Show-einlage für alle Beteiligten kostenlos ist. „Wir werden nicht gebucht, sondern wollen dem Weihnachtsfest auf der Insel einfach mehr Magie verleihen.” Vor allem für die jüngeren Insulaner ist der leuchtende Schlitten samt Rentieren alle Jahre wieder ein Höhepunkt. Auch Forjáns eigener Nachwuchs wird gespannt die Ankunft von Papá Noel erwarten und am Abendhimmel beobachten. „Meine Kinder wissen natürlich nicht, dass ich der Weihnachtsmann bin – und das soll auch erstmal so bleiben.”