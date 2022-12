50 Jahre deutschsprachiger Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale von Palma: Das Jubiläum hat an diesem Heiligabend wieder Tausende Menschen in das gotische Gotteshaus und Wahrzeichen von Mallorca strömen lassen. Die ökumenischen Christmette findet seit 1971 statt und ist eine liebgewordene Tradition bei deutschen Residenten und Urlaubern auf der Insel. In den vergangenen zwei Jahren hatte der Weihnachtsgottesdienst allerdings aufgrund der Corona-Restriktionen ausfallen müssen, sodass seine 50. Auflage nun erst in diesem Jahr stattfinden konnte.

Das evangelische Pfarrerehepaar Holmfried Braun und Martje Mechels erinnerte in seiner Predigt an den langjährigen mallorquinischen Domprobst Bartomeu Bestard, der in der Vergangenheit den Weihnachtsgottesdienst als junger Mann mit aus der Taufe gehoben und in vielen Jahrzehnten mitgestaltet hatte. Krankheitsbedingt konnte er diesmal nicht anwesend sein. Ähnliche Nachrichten Jubiläum auf Mallorca: 50 Jahre deutscher Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale Das sind die Geheimnisse von Mallorcas Kathedrale Mehr ähnliche Nachrichten (1) Der katholische deutsche Pfarrer auf Mallorca, Andreas Falow, appellierte an die Menschen, sich auf alte Werte zu besinnen. „Es kann nicht immer nur um Geld verdienen und um Geld ausgeben gehen“, sagte Falow. Die beiden deutschsprachigen Gemeinden wechseln sich alljährlich bei der Organisation des Weihnachtsgottesdienstes ab, gestalten aber die Feier in der Kathedrale jeweils gemeinsam. Gastgeber ist darüber hinaus das Bistum Mallorca, traditionell vertreten durch den Inselbischof. Sebastià Taltavull i Anglada sprach seinerseits ein Grußwort und spendete zum Abschluss seinen Segen. Musikalisch begleitet wurden der Weihnachtsgottesdienst vom Domorganisten Tomeo Mut, der Mezzosopranistin Waltraud Mucher und dem Saxofonisten Norbert Fimpel. Zum Abschluss sangen die Kirchgänger im Stehen das Weihnachtslied „Oh, du Fröhliche“. Dann öffneten sich die großen Portale der Kirche, und wer das Gotteshaus verließ, sah in jenem Moment über dem Meer die Sonnen sinken. Wie bewährt wird der Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale auf Mallorca in zwei Sitzungen zelebriert, eine frühe um 15.30 Uhr, und eine spätere um 17 Uhr. Da die Kirche bis zu 3000 Menschen fassen kann und jeweils bestens gefüllt ist, schätzen die Organisatoren die Zahl der Besucher zum alljährlichen Weihnachtsgottesdienst auf jeweils 5000 bis 6000 Menschen. Dadurch gilt die Veranstaltung als der größte deutschsprachige Gottesdienst im Ausland weltweit.