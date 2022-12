Ein am Freitag ins Netz gestellter Post auf seinem Instagram-Account hat die Fans des auf Mallorca lebenden und wirkenden deutschen Auswanderers Steff Jerkel überrascht. Der in Cala Rajada arbeitende Wirt bekannte offenherzig, dass er sich unlängst hemmungslos betrunken habe: "Ich hab ja tierisch viel Frust im Moment. Und da hab ich gedacht: Schönes Wetter, da genehmigst du dir mit Freunden mal richtig einen. Säufst dich mal so richtig zu und lässt alles raus. Hab ich dann auch getan. Bis ins Nimmerland." Jerkel lebt seit geraumer Zeit von seiner langjährigen Partnerin Peggy Jerofke getrennt.

"Ich bin aufgewacht", schreibt Jerkel weiter. "Totaler Blackout. Ich hatte Schmerzen in beiden Knien. Ich habe meine Freunde gefragt, ob etwas passiert ist. Die meinten aber, dass sie mich nur hoch zur Treppe gebracht hätten und dann war alles gut." Dem Auswanderer machten die Schmerzen in den Knien derart zu schaffen, dass er einen Arzt konsultierte. Und der vermutete einen beidseitigen Innenbrandriss. "Ich kriege zwei Schienen an die Knie. Ich hoffe, dass es funktioniert." Wie es zu der schwerwiegenden Bänderverletzung gekommen sei, könne er sich nicht erklären, so Steff Jerkel weiter. "Ich habe keine Blessuren, keine Ahnung, wie ich das angestellt haben soll. Aber es ist passiert." Ähnliche Nachrichten Mallorca-Freund Steff Jerkel verliert fast 5000 Euro in Geldautomat Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens bekommen Familienzuwachs Mehr ähnliche Nachrichten (1) Steff Jerkel und Peggy Jerofke gehören neben den Bodybuildern Caro und Andreas Robens und Cala-Millor-Bewohnerin Daniela Büchner zu den prominenteren Darstellern der Vox-Serie "Goodbye Deutschland". Der große Star dieses Formats war bis zu seinem überraschenden Tod im November 2018 Jens Büchner gewesen.