Wer sich im schockgefrosteten Deutschland nach der Jahreswende etwas auftauen will, denkt traditionell schnell an die anstehende neue Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Diesmal beginnt sie am 13. Januar, und es nehmen wie schon in den vergangenen Jahren auch deutschsprachige Mallorca-Prominente teil. Das Schwergewicht ist diesmal der altgediente Schauspieler Martin Semmelrogge ("Das Boot"), den es mit 67 Jahren in den australischen Urwald zieht. Dort wird das Format, das Millionen vor die Bildschirme fesselt, erstmals nach der Corona-Pandemie wieder gefilmt.

Semmelrogge gehört seit vielen Jahren zum deutschen Insel-Inventar. Zuweilen macht er mit launigen Aussagen oder seine Lust auf Fitness und Motorradfahren (wie MM berichtete) von sich reden. Der zweite Deutsche, der Dschungelkönig werden will, ist Lucas Cordalis. Der in Santa Ponça wohnhafte Sohn des verstorbenen Schlagersängers Costa Cordalis und Ehemann der TV-Größe Daniela Katzenberger ist ebenfalls mit einer glockenreichen Stimme gesegnet. Er wirkt auch als Produzent und Komponist. Cordalis war schon mehrfach in Reality-Formaten privater Fernsehkanäle aufgetreten, etwa bei der berühmten "Wok-WM". Auch die langjährige Moderatirn Sonja Zietlow hat einen Mallorca-Bezug: Nach Berichten deutscher Boulevardzeitungen besitzt sie seit dem Jahr 2016 eine Finca in der Inselmitte. Claudia Effenberg, die ebenfalls beim Dschungelcamp dabei ist, tauchte im Rahmen von Fernseh-Formaten in den vergangenen Jahren mehrfach auf der Insel auf. Sie ist Ehefrau des ehemaligen Fußballers Stefan Effenberg. Von der Reality-Show wurden seit dem Jahr 2004 schon 15 Staffeln ausgestrahlt. Zehn bis zwölf Prominente leben bis zu zwei Wochen lang zusammen, und dies unter ständiger Beobachtung durch Fernsehkameras. Ziel der Teilnehmer ist es, die Gunst der Zuschauer zu gewinnen und so lange wie möglich im Camp zu bleiben, um als Sieger zur Dschungelkönigin beziehungsweise zum Dschungelkönig gewählt zu werden.