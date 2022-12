Mallorca Magazin: Herr Lladó, seit wann sind Sie eigentlich Chef des Tito’s und des BCM in der Unternehmensgruppe Cursach?

Jaime Lladó: Eigentlich ist 2021 mein erstes Jahr als Direktor des neuen „Tito’s Calvià Beach” und des BCM in Magaluf. Zuvor war ich 22 Jahre Geschäftsführer der Diskothek Tito’s in Palma. In der Pandemie hat unser Unternehmen sehr gelitten und wir sahen uns dazu gezwungen, das Tito’s zu verkaufen. Mit dem Geld konnten wir in diesem Jahr das neue Tito’s am Standort Magaluf eröffnen.

MM: Was bieten Sie den Gästen im BCM und im Tito’s in Magaluf ?

Lladó: In den Räumen, wo sich nun das neue Tito’s befindet, war früher das BCM Millenium untergebracht. „Tito’s Calvià Beach” und BCM wurden von Grund auf renoviert. Alles ist hier neu, von der Sound- und Lichtanlage bis hin zum Musikangebot. Die beiden Clubs sind über einen Durchgang miteinander verbunden und bieten dem Publikum Genuss auf einem hohen Niveau. 70 Festangestellte arbeiten hier, und in der Saison können es durchaus bis zu 150 werden. Wir wollen jedes musikalische Genre bedienen. Daher setzen wir im kommenden Jahr auf internationale Künstler wie DJ Snake, Bob Sinclair, Steve Aoki, Solardo oder Deborah de Luca.

MM: Das Tito’s war ja zuvor am Paseo Marítimo in Palma – was passiert jetzt mit dem Gebäude?

Lladó:Das Tito’s in Palma hatte eine lange, 98 Jahre währende Geschichte. Zunächst war es eine Art Festsaal, in dem berühmte Künstler wie etwa Julio Iglesias auftraten. Die Diskothek, so wie alle das Tito’s kannten, war es lediglich in den vergangenen 35 Jahren. Die neuen Besitzer wollen in dem Gebäude nun einen noblen Nachtclub mit Varietéshows, wie das Lío auf Ibiza, unterbringen. Mich freut das besonders, da das Mallorca in einen qualitativ höherwertigen Urlaubsort verwandelt.

MM: In diesem Jahr gab es für das BCM Grund zum Feiern, denn der Nachtclub wurde zu den besten der Welt gekürt.

Lladó: Ja, richtig. Wir waren bei der 7. Gala der Golden Moon Awards auf Teneriffa unter den 270 Nominierten und belegten den 98. Platz. Das ist ein riesiger Erfolg, so kurze Zeit nach der Eröffnung in einem Atemzug mit Clubs in New York, Las Vegas, Singapur, Peking, Dubai und Ibiza genannt zu werden. Mein persönliches Ziel ist es jedoch, dass es das BCM in einigen Jahren unter die zehn besten Diskotheken weltweit schafft.

MM: Was wird dort dieses Silvester stattfinden?

Lladó: Im BCM legt DJ Maggie Latino-Musik für ein eher jüngeres Publikum auf. Und im Tito’s spielt Wally Lopez Old-School-House für Gäste ab 30. Man kann jedoch leider keine freien Tische mehr reservieren, auch der VIP-Bereich ist ausgebucht. Am Eingang oder über unsere Website kann man aber noch Karten bekommen – ab 50 Euro, inklusive zwei Freigetränken.

MM: Im vergangenen Jahr mussten die Veranstaltungen am 31. Dezember abgesagt werden ...

Lladó: 2021 hatten wir für die Veranstaltungen zu Silvester bereits 3000 Karten verkauft. Aufgrund der Covid-Restriktionen und der damit einhergehenden Verantwortungen haben wir uns entschlossen, die Silvester- und Neujahrs-Partys abzusagen und die Clubs zu schließen. Mit Maske zu tanzen, wäre kein Vergnügen für unsere Gäste gewesen. Unsere offizielle Eröffnung fiel daher auf den 24. April 2022.

MM: Magaluf ist ja vor allem als Vergnügunsort für britische Touristen bekannt. Wer kommt eigentlich ins BCM und ins Tito’s?

Lladó: Wir sind hier sehr vom britischen Markt getrennt, doch bieten wir ihnen regelmässig auch englische Partys. Zu uns kommen internationale Gäste, auch Deutsche. Aufgrund der Musikrichtung und der Eintrittspreise ist es ein anderer Typus des deutschen Urlaubers, der in unsere Nachtclubs kommt, als an der Playa de Palma – mit mehr Stil und Eleganz.

MM: Was war in all den Jahren das interessanteste Ereignis für Sie als Diskotheken-Chef?

Lladó: Das war sicherlich 2017 der Auftritt von Paris Hilton als DJane, so etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen! Über 50 Journalisten waren akkreditiert, um mit Hilton ein Foto zu knipsen und 400 Menschen warteten vor dem Club, um das amerikanische Model zu sehen. Privat ist Paris Hilton eine charmante und liebenswerte Person.

MM: 2022 erregten mysteriöse Spritzen-Attacken mit KO-Tropfen Aufsehen auf den Balearen. Ist das auch im Tito’s und BCM vorgekommen?

Lladó: Das ganze mit den „Pinchazos” hatte ja im Sommer in Barcelona begonnen, ist aber nun kaum noch ein Thema. Bei uns hatte eine junge Frau im Mai angegeben, bei einer Veranstaltung gestochen worden zu sein. Wir haben ein strenges Sicherheitsprotokoll und ließen sogleich die Polizei und eine Ambulanz kommen. Doch die medizinischen Proben waren negativ und auch die Kameraaufzeichnungen ergaben nichts. Daher gehen wir davon aus, dass das Mädchen ein psychologisches Problem aufwies, da sich die Tat gar nicht ereignet hatte.

MM: Bleibt bei so einem Job eigentlich noch Zeit für ein Privatleben?

Lladó: Ich bin jetzt 54 Jahre alt, habe zwei Kinder und verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Auch wenn die Arbeit ein großer Teil meines Lebens ist, macht das mir wenig aus. Denn in dem Fall ist mein Hobby zu meinem Job geworden, durch den ich tolle Menschen, viele Kulturen und großartige Künstler kennenlernen durfte.

Die Fragen stellte Dominik Sarota