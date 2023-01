Den ganzen Tag Sonnenschein und blauer Himmel, dazu mittags noch locker um bis 20 Grad – das Januarwetter auf Mallorca hat es Moderatorin Verona Pooth angetan. Wie sie jetzt auf ihrem Instagram-Profil bekannt gemacht hat, überlegt sie, nach Mallorca auszuwandern. Der Promi postete Fotos und Videos von einer Hotelanlage in Son Vida, wo sie die Tage um Neujahr verbracht hat. "Es ist ein Traum hier", kommentierte sie das Wetter und die Aussicht. "Wenn ich mir das so anschaue, gibt es nur eins: Ich muss hier herziehen", sagte sie zu ihren Followern. Mittlerweile ist sie aber wieder abgereist und zurück in Deutschland.

Und dort wird die 53-Jährige in nächster Zeit erst einmal ziemlich viel arbeiten müssen. Jüngst ist ihre neue TV-Sendung "More Than Talking" gestartet, die auf Magenta TV gestreamt wird. Am Donnerstag, 12. Januar, wird die zweite Folge des Talk-Formats erscheinen. "Deshalb schiebe ich meinen Traum, hierher zu ziehen, erstmal ein bisschen nach hinten", erzählte sie auf Instagram. Dennoch bleibt sie dabei hoffnungsvoll und sagte zum Schluss: "Aber wer weiß, was noch kommt!" Verona Pooth ist als Mallorca-Liebhaberin bekannt. Im vergangenen Sommer postete sie öfter Bikini-Fotos, die an verschiedenen Stränden der Insel aufgenommen wurden.

Wenn sie auf Mallorca ist, scheint sie immer in demselben Fünf-Sterne-Hotel in Son Vida unweit von Palma unterzukommen. Pooth ist der Öffentlichkeit vor allem durch eine kurze Liaison mit Mallorca-Freund Dieter Bohlen in den 90ern bekannt geworden. Das Paar heiratete 1996 in Las Vegas. Bereits nach vier Wochen trennten sich die beiden, nachdem Verona Pooth behauptet hatte, von Bohlen geschlagen worden zu sein. Seit vielen Jahren ist sie in den deutschen Medien präsent, vor allem als Moderatorin, Model und Werbegesicht, sie versuchte sich aber auch als Sängerin sowie als Schauspielerin in Kinofilmen. Seit 2000 ist Pooth Ehefrau des Unternehmers Franjo Pooth. Gemeinsam haben sie zwei Söhne.