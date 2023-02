Blumen waren auch in diesem Jahr wieder das beliebteste Geschenk zum Valentinstag am Dienstag. Eine Nachfeier dieses Tages gibt es jetzt im Hotel Sant Francesc in Palma. Dort findet von Donnerstag bis Samstag, 16. bis 18. Februar, die vierte Ausgabe des Blumenmarkts statt. Veranstaltet wird er von der Floristin Aina Albelda, die das Geschäft Bloss You in Sóller betreibt.