Nach den stürmischen Tagen auf Mallorca haben deutsche Urlauber an diesem Mittwoch am Strand von Port de Sóller spontan eine Müllsammelaktion ins Leben gerufen. Miriam Steup und Georg Bentele kommen aus der Nähe von Stuttgart und machen derzeit Urlaub in dem kleinen Hafenort, der sich am Fuße des Tramuntana-Gebirges befindet. Nach einer Wanderung waren sie auf die Müllberge am Strand aufmerksam geworden.

"Ein Passant erzählte uns, dass Unmengen an Plastikmüll, Getränkedosen und Flaschen durch den naheliegenden Sturzbach ans Meer getrieben wurden. Zum Glück hat der Sturm den ganzen Müll auf den Strand zurückgespült", berichtet Miriam Steup gegenüber der MM-Redaktion. Unterstützt wurden die Deutschen von den Mallorquinern Talu, Maria und Damian aus Palma. Ähnliche Nachrichten Zugemülltes Deutschen-Grundstück bringt Anwohner in Palma auf die Palme Lärmbelästigung und Müllaufkommen nehmen in Palma ständig zu Mehr ähnliche Nachrichten (1) Die deutschen Urlauber überlegten nicht lange und besorgten sich aus ihrer Unterkunft, dem Hotel Marina, mehrere Müllsäcke, um den Abfall zu beseitigen. "Wir haben bestimmt hunderte Plastikflaschen vom Strand aufgesammelt. Der Strand war übersät damit. Die Plastikflaschen werden zu Mikroplastik, das irgendwann im Magen eines Fisches landet und somit auf unseren Tellern. Die Getränkedosen waren teilweise aufgerissen, scharfkantig, es besteht Verletzungsgefahr. Auch einen Sessel, Fahrradschlauch und Kindertretmobil war dabei", so Steup. Nach der Aktion: Mehrere Kilo Plastikmüll, ein Sessel und ein Kindertretmobil wurden vom Strand gesammelt. Unterstützt wurden die Deutschen spontan von Talu, Maria und Damien aus Palma. "Sie haben uns beim Müllsammeln beobachtet, fanden die Aktion toll und haben direkt mit angepackt", erzählt Miriam Steup. Die Aktion wurde auch von mehreren Spaziergängern aus der Ferne beobachtet. "Es wurde applaudiert und die Aktion gelobt. Aber mit angepackt hat bis auf die Mallorquiner aus Palma niemand." Auch in Deutschland setzten sich die beiden Deutschen aus Bad Dürrheim für den Umweltschutz ein. "Wir sind eine Untergruppe der 'City Cleaners Germany' für den Schwarzwald-Baar-Kreis und sammeln überall Müll, egal ob zu Hause im Schwarzwald, an der Ostseeküste oder auf unserer Lieblingsinsel Mallorca. Wir hoffen einfach, dass wir mit unseren Aktionen die Leute sensibilisieren können."