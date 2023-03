Auch auf Mallorca lebende und durch verschiedene TV-Formate bekannt gewordene Fernseh-Stars hat das Sturmtief Juliette nicht kaltgelassen. Die aus "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Daniela Büchner sagte dem Internet-Portal "Der Westen": "Man dachte, es wäre normaler Regen oder Sturm, das haben wir hier öfter auf Mallorca. Dass das so wird, wie in dem Fall Stromausfall und dass die Leitungen zerlegt werden, damit haben wir nicht gerechnet."

Dem Alltag jetzt normal nachzugehen, sei "ein bisschen schwierig", so Büchner. "Wir warten, dass alle Leitungen wieder repariert werden, dass wir zu Hause ganz normal weiter machen können." Probleme mit den Leitungen, gäbe es allerdings häufiger, so die Witwe des im Jahr 2018 verstorbenen Kult-Auswanderers Jens Büchner. "Man gewönnt sich daran. Wenn es hier regnet, dann regnet es sehr, sehr stark. Und wenn hier Unwetter ist, dann ist es hier sehr stark."

Auch der auf Mallorca wohnhafte deutsche Wirt Steff Jerkel äußerte sich: "Die Nacht war natürlich unruhig", sagte er. Er habe darauf geachtet, mit der Tochter Josephine nur "im Notfall" aus seiner Wohnung in Cala Rajada zu gehen. Die Villa, in der er mit seiner inzwischen von ihm getrennt lebenden Lebensgefährtin Peggy Jerofke gelebt hatte, sei nicht unbeschadet geblieben: "Unser Haus steht direkt am Meer. Da trifft es uns oft hart. Auch dieses Mal ist ein bisschen Schaden, das Dach. Aber nicht so wild. Andere hat es schlimm getroffen." Dennoch: "Wir lieben es hier und das Gute überwiegt total. Alleine der Rest vom Winter, wenn die Sonne scheint und man draußen frühstücken kann."

Und natürlich darf auch Iris Klein nicht fehlen. Die Katzenberger-Mutter, die in den vergangenen Wochen vor allem dank ihrer filmreifen Trennung von (Noch-)Ehemann Peter in den Schlagzeilen war, berichtete ihren Fans via Instagram, dass auf der Insel bis zu 40 Zentimeter Schnee gefallen seien und es sehr, sehr starkt gewindet habe.