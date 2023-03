In seinem goldenen Anzug brachte es Ikke Hüftgold am Freitagabend beim ESC-Vorentscheid auf Platz zwei, punktgleich mit dem Straßenmusiker Will Church. Damit wird der bekannte Ballermann-Barde Deutschland nicht in Liverpool repräsentieren – stattdessen fährt nun die Hamburger Band Lord Of The Lost zum Eurovision Song Contest 2023 nach Großbritannien. Auch Mallorca fieberte beim Auftritt von Ikke Hüftgold, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel, heißt, die vergangenen Tage mit.

Mit seinem Song "Lied mit gutem Text" konnte Ikke Hüftgold einen respektablen zweiten Platz belegen – für den Auftritt beim "Eurovision Song Contest 2023" hat es jedoch nicht ganz gereicht. (Foto: Marc Bremer)

Die Wirtin des Münchner Kindls, Gerlinde Weininger, sagte: "Man hat jedenfalls gesehen, dass Ikke Hüftgold immer noch der König des Partyschlagers ist und damit fast unschlagbar erfolgreich. Die Community des Künstlers ist immens, sonst hätte er mit diesem Satire-Song nicht den zweiten Platz belegt." Dem fügte Weininger noch weitere anerkennende Worte für den Künstler hinzu: "Ikke Hüftgold wird noch weiter durch die Decke gehen, und durch diesen Auftritt ist er noch bekannter geworden. Er ist immer noch eines der Hauptzugpferde der Party-Szene und ein Erfolgsgarant für jede Veranstaltung, – nicht nur am Ballermann, sondern auch in Deutschland." In der Saison 2022 feierte Hüftgold am 21. April sein Comeback in der Stürmer-Arena der Gastronomin Gerlinde Weininger. Zuvor war der Party-Sänger vor sechs Jahren am Ballermann nach einem Skandal-Auftritt im Bierkönig an der berüchtigten Party-Meile verbannt worden und bekam Auftrittsverbot.

Stefan Track, der Sänger der Popgruppe Dschinghis Khan, die in ihrer früheren Formation beim Eurovision Song Contest 1979 den vierten Platz belegte, sagte: "Gratulation! Ich finde es erstaunlich, und dass muss man dem Ikke hoch anrechnen, das er da einen guten zweiten Platz belegt hat – darauf kann er stolz sein. Das hätten ihm auch seine ganzen Kritiker abgesprochen. Das Lied scheint den Geschmack des Publikums doch getroffen zu haben. Ich denke sogar, dass er in Liverpool vielleicht auch gut abgeschnitten hätte. Lord of the Lost ist schon von der Optik her ein anderer Eye-Catcher fürs Publikum. Für mich persönlich ist der Eurovision Contest jedoch etwas anderes, und es ist ja bekannt, dass die politische Meinung eine große Rolle spielt bei der Entscheidung." Selbst Megapark-Sprecher Carlos Lucio war vom Auftritt Hüftgolds angetan: "Ich kann nicht in der Funktion des Megaparks sprechen, da Ikke Hüftgold nicht bei uns als Künstler unter Vertrag steht. Ich persönlich habe ein sehr gutes, freundschaftliches Verhältnis mit Matthias. Er ist ein großartiger Künstler und Produzent, der gerne mal mit seinen Auftritten und Shows provoziert und das Publikum daher polemisiert. Ich hätte es ihm wirklich gewünscht, wenn er gewonnen hätte"

Gegenüber MM sagte Hüftgold, der sein vorzeitiges Aus bei dem populären Musik-Wettbewerb nicht als Scheitern, sondern als Erfolg sieht: "Es war das erste Mal, dass Party-Acts oder Mallorca-Schlager dort teilnehmen, das wird mir so schnell keiner nachmachen. Die ganzen Outfits und den Auftritt – das alles haben sich meine Freundin Nina und mein Team überlegt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Bei mir überwiegt die Freude, auch wenn es nur ein zweiter Platz ist. Meine Community hat das großartig gefeiert, und ich erhalte ununterbrochen Einladungen zu TV-Shows." Für Mallorca habe der Sänger derzeit keine weiteren musikalischen Pläne. Vielleicht wolle Hüftgold jedoch noch ein Abschiedskonzert im Bierkönig geben, doch stehe das noch in den Sternen.