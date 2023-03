Der Gesundheitzustand der auf Mallorca lebenden Influencerin Lisha macht der deutschen Boulevardpresse zunehmend Sorgen. Das Münchner Blatt "TZ" meldete am Mittwoch unter Bezugnahme auf ein aktuelles Instagram-Foto, die 36-Jährige sei in letzter Zeit stark abgemagert. Der Grund für ihren erneuten Gewichtsverlust sei eine Lungenentzündung. "Einfach jedes Kilo, welches ich so mühsam zugenommen habe, durch die Krankheit wieder abgenommen", so die Mallorca-Auswanderin.

Schon zuvor hatte Lisha offen zugegeben, seit einem Jahr nach den Vorbereitungen auf ihre Hochzeit mit dem Mit-Influencer an einer Essstörung zu leiden. Für die vermeintlich perfekte Figur nahm sie der "TZ" zufolge Appetitzügler, aß nur noch Obst und nahm immer weiter ab. Fernsehauftritte wie in der RTL-Show „Sommerhaus der Stars" machten Lisha und Lou einem großen TV-Publikum vertraut. Seit 2014 ist das Paar, das sich im Dezember 2018 das Ja-Wort gegeben hatte, auf YouTube aktiv. In jüngster Zeit kommen immer mehr Videos über ihre neue Heimat, Mallorca hinzu. Auch ihre Lieblingsorte mit türkisfarbenen Meer, die sie mit gemieteten Motorbooten und Jetskis erkunden, sind darin für ihre Follower zu bestaunen.