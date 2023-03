Die letzten Tage sind auf Mallorca heiß gewesen – und das lag nicht nur an den knapp 30 Grad, die am Sonntag in Pollença gemessen wurden. Ex-Bachelor Andrej Mangold ist seit einigen Tagen auf der Insel und in aller Munde. Am Sonntag zeigte er sich auf seinem Instagram-Account, dabei lag er nur in Badehose am Pool seiner Immobilie auf Mallorca und genoss sichtlich die frühsommerlichen Temperaturen. "Was ein verrückt positives Wochenende", kommentierte er. "Habe einfach das ganze Wochenende durch moderiert. Vier Events in zwei Tagen, bin mega im Sack, aber es war sooo nice", schrieb der 36-Jährige dazu.

Am Samstag hatte Andrej Mangold das exklusive Golf-Turnier mit zahlreichen Stars und Sternchen moderiert, das zum ersten Mal auf Mallorca ausgerichtet wurde. Danach lief er auch noch selber bei einer Modenschau auf dem Laufsteg mit. Dabei trat er in einem schwarzen Seidenpyjama auf, den er vorne lässig offen ließ und jeder einen Blick auf seine ausgeprägten Bauchmuskeln erhaschen konnte. Bei dem Event verteilte er – wie es sich für einen Ex-Bachelor gehört – auch rote Rosen, allerdings nur an seine eigene Freundin Annika Jung, die er Medienberichten zufolge auch bald heiraten wird.

Der Ex-Bachelor zeigte sich am Samstag sexy auf dem Laufsteg des Golf-Turniers in Calvià. Foto: Patricia Lozano

Andrej Mangold ist eng mit Mallorca verbunden. Zum einen besitzt er eine Immobilie auf der Insel, zum anderen hatte er sich an einem Nachtlokal-Projekt am Ballermann beteiligt. Die Nobeldisco "Hello The Club" wurde im Sommer 2022 an der Playa de Palma geöffnet und schon kurze Zeit später wurde bekannt, dass er aus dem Projekt aussteigen werde. Bekannt geworden war er durch seinen Auftritt in der Dating-Show "Der Bachelor", davor war er Profi-Basketballspieler und spielte auch in der deutschen Nationalmannschaft. Seine Profikarriere beendete er 2019, seitdem ist er Model, Moderator und Unternehmer.