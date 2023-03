Die Kult-Auswanderer Caro und Andreas Robens, die auf Mallorca einen Fitness-Club betreiben, haben "Goodbye-Deutschland"-Kanal Vox verraten, warum sie bislang kinderlos geblieben sind. "Bevor wir schlechte Eltern sind, sagen wir uns doch lieber, das tun wir dem Kind nicht an", sagte der Bodybuilder. Für Caro stelle sich zudem die Frage, ob man überhaupt "mit gutem Gewissen Kinder in diese Welt setzen sollte".

Die Freundin des Muskelmanns fügte hinzu: "Wir sind definitiv einfach zu egoistisch. Ich möchte mein Leben nicht umkrempeln und nur fürs Kind leben. Wir möchten unsere Träume verwirklichen – Karriere, Freizeit, Urlaub – und auch unsere Zweisamkeit behalten." Angst, ihre Entscheidung eines Tages zu bereuen, haben die Robens nicht. "Im Alter werden wir alleine sein, bla bla bla. Wann kümmern sich die Kinder denn noch um die alten Eltern? Oft wird nur aufs schnelle Erbe gehofft und dafür gibt es einen Besuch zum Geburtstag und zu Weihnachten. Oder aber man ist da, um die lieben kleinen Enkelchen zu behüten", so die gelernte Erzieherin weiter. Bezüglich ihres Lebensmodells wünschen sich die Auswanderer mehr Akzeptanz von der Gesellschaft. "Ich dachte immer, alle sind so aufgeklärt und tolerant. Dann sollte man auch Toleranz erfahren, wenn man keine Kinder will", fordert Andreas.

Seit 2015 wird das Leben der beiden Mallorca-Auswanderer Caro und Andreas Robens von den "Goodbye Deutschland"-Kameras begleitet. In den letzten Jahren konnten Vox-Zuschauer so einige Höhen und Tiefen des Paares begleiten. Seien es Erfolge und Misserfolge bei ihren Restaurants und Fitnessstudiosdem Gewinn des „Sommerhaus der Stars“ oder die ein oder andere Schönheits-Operation (die letzte ließ sich Caro stolze 17.500 Euro kosten) - die Fans der Robens waren immer dabei.