Es klingt fast wie ein Wunder! Als vor knapp drei Wochen ein junger Mann mit einem Schädel-Hirn-Trauma und mehreren Brüchen an den Händen in die Notaufnahme des Landeskrankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca eingeliefert wurde, hatten selbst die Ärzte kaum noch Hoffnung, sein Leben retten zu können. Zu schwer schienen die Kopfverletzungen, die ihm zugefügt worden waren. Jetzt ist der Patient jedoch aus dem Koma erwacht, exakt 18 Tage nach seiner Einlieferung. Für die Ärzte und Pfleger in der Uniklinik ein besonders ungewöhnlicher Fall mit einem guten Ende.

Ähnliche Nachrichten Bekannte mit erfundenem Trauerfall zur Leichenhalle gelockt und verprügelt Attackierter Mann wehrt sich mit Messerstichen: Zwei Verletzte Aber: Der junge Mann kann sich an nichts von dem, was vor seiner Einlieferung in die Klinik passiert ist, erinnern. Auch nicht, warum er bewusstlos am Straßenrand aufgefunden worden war. Es gibt deshalb auch keine Informationen, wie er sich die Verletzungen zugezogen haben kann. Die Polizei geht davon aus, dass er entweder Opfer eines brutalen Angriffs wurde, oder, dass er als Schwarzarbeiter auf einer Baustelle tätig war, dort einen Sturz erlitt und an der Straße zurückgelassen wurde ...