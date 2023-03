Sie wollten eine "kleine Verrücktheit" machen, so die beiden TikTokerinnen, die für einen "Express-Besuch" nach Mallorca geflogen sind. Das Video, das die beiden jungen Frauen in den sozialen Medien posteten, ging viral, bekam tausende Klicks und unzählige Kommentare. Der Titel des Clips: "Wenn Deine Freundin Flugbegleiterin bei Iberia ist und Flüge nach Mallorca besorgt, nur um dort ein Sonnenbad zu nehmen." Und genau so machten es die jungen Frauen auch. Morgens um acht ging's von Madrid-Barajas nach Palma, nach dem Strandbesuch dann wieder zurück.

Ein bisschen Spannung gab's aber auch: Da die beiden Passagierinnen quasi als "Gäste" der Airline flogen, konnten sie nicht sicher sein, ob es in dem Flugzeug auch freie Plätze geben würden. Am Ende gab's grünes Licht von der Besatzung und für die jungen Frauen ging es direkt auf die Insel. Vom Flughafen fuhren sie per Taxi – mit einem kurzen Stopp zum Kauf von Snacks und Getränken – an die Playa de Palma und knallten sich nahe S'Arenal in die Sonne. "Wir wollten ja unbedingt braun werden."

Geschafft hat das zwar am Ende nur eine von ihnen, dennoch wird das kleine Mallorca-Abenteuer lange in Erinnerung bleiben. Aber: In den sozialen Netzwerken hagelte es auch Kritik. Viele User finden, es sei in Zeiten des Klimawandels nicht verantwortungsbewusst, nur für einen Strandbesuch am selben Tag einen Hin- und Rückflug nach Mallorca zu nehmen.