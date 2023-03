Die Bäckerei "La Confiança" im Carrer de sa Lluna zählt zu den ältesten noch in Betrieb befindlichen Bäckereien Mallorcas. Bereits vor knapp 180 Jahren wurden hier Brot- und Backwaren hergestellt. Seit ein paar Jahren war die Bäckerei geschlossen, am kommenden Samstag öffnet das emblematische Geschäft der Stadt wieder die Türen.

Im Laufe der Jahre wechselte es mehrmals den Besitzer und den Namen: zuerst hieß es "La Confiança", dann wurde es in den 1980er Jahren in Bäckerei Garau umbenannt und bevor diese 1990 endgültig dichtmachte trug sie den Namen "Frau", nach ihrem letzten Besitzer, Antonio Frau. In Sóller war die Bäckerei im Volksmund als Can Xim Tambora bekannt, nach der ursprünglichen Besitzerfamilie.

Drei Unternehmer aus dem Orangen-Dorf, die Geschwister Jaime und Lorena Arbona und Rafael Forteza, haben sich jetzt auf das Abenteuer eingelassen, dieser renommierten Dorf-Bäckerei ein neues Leben einzuhauchen. "Wenn wir unsere Traditionen und Wurzeln verlieren, verlieren wir auch ein Stück von uns selbst. Unser Ziel ist es, das Geschäft zu einem Treffpunkt für die Einheimischen zu machen, so wie es früher einmal war", erklärte der jüngste der Brüder, Rafael, der sich daran erinnert, wie er als Kind in die Bäckerei, die damals noch Frau hieß, ging, um Süßigkeiten zu kaufen.

Die Renovierung der Innenräume gestaltete sich schwierig. So sollte das Lokal zwar den neuen Zeiten und Bedürfnisse angepasst werden, ohne aber dabei sein ursprüngliches Aussehen und Ambiente einzubüßen. So wurde zum Beispiel die ursprüngliche Deckengestaltung beibehalten, die 1906 von einem lokalen Künstler handgemalt worden war. Außerdem hängt von der Decke jetzt wieder ein ähnlich spektakulärer Kronleuchter wie vor 180 Jahren. Farben und Typografie für die Verpackungen der Backwaren wurden ebenfalls konserviert. Das Ergebnis der Wiederaufstehung dieser traditionellen Bäckerei kann sich ab Samstag sehen und schmecken lassen ...

Adresse: Forn La Confiança, Carrer de Sa Luna, 18, Sóller