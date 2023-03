So manch einen hätten die Erfahrungen, die Peer Kusmagk innerhalb von einem Jahr auf Mallorca gemacht hat, sicherlich aus der Bahn geworfen. Doch der charismatische Schauspieler und Moderator sieht alles, was ihm widerfährt, mit einer stoischen Gelassenheit. Im MM-Gespräch in einem Café an der Playa sagte er: „Ja, es waren sicherlich turbulente Zeiten. Doch bin ich dankbar für diese Lektionen, manche von ihnen waren positiv, andere negativ. Hier auf Mallorca hat alles eine eigene, schnellere Dynamik.” Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich sein alter Arbeitgeber, ein Inselmedium. Und auch sein neuer Arbeitsplatz, ein Coworking-Office am Balneario 13, wo er als Glücks-Coach durchstarten möchte, ist keine hundert Meter entfernt.

Im Dezember 2021 zog der 47-jährige Schauspieler mit seiner Frau Janni und ihren drei Kleinkindern, dem fünfjährigen Sohn Emil-Ocean, Töchterchen Yoko (3) und Söhnchen Merlin (1) auf die Insel. Zunächst wohnte die Familie in einem Landhaus in der Nähe von Binissalem, zog aber vor kurzem in ein modernes Haus in Artà. Das hat Kusmagk zufolge zwei verschiedene Gründe: „Die Vorstellung, in einer Finca zu wohnen, ist zwar romantisch schön, doch ist die Realität anders. Die Winter sind kalt, bei Regen tropfte es durch die Decke und im Sommer ist es sehr heiß.” Darüber hinaus könne seine 32-jährige Frau im Nordosten der Insel stärker ihrer Leidenschaft nachgehen. Denn Janni Kusmagk ist Profi-Surferin, und für sie gebe es dort unentdeckte Strände und wunderschöne Küsten.

„Wenn du einmal unter so eine hohe Welle gekommen bist, lernst du, das Leben nicht mehr ganz so ernst zu nehmen”, so der Schauspieler. Und diese Einstellung half ihm auch, seinen beruflichen Rückschlag nach wenigen Monaten bei einem Lokalsender zu verkraften. Denn bei dem Medium, das Mitte 2022 an den Start ging, war Kusmagk eines der populärsten Gesichter und hatte sogar eine eigene Show. Rückblickend sagt er: „Es war eine tolle Idee, und wir waren anfangs von der Euphorie getragen, auf der Insel etwas Neues zu wagen.” Doch schnell habe Kusmagk, der 20 Jahre Radioerfahrung mitbrachte, gemerkt, dass es bei den Machern an Professionalität fehlte: „Die Planung des Geschäftsführers war naiv, man muss damit rechnen, dass man anfangs wirtschaftlich eine Durststrecke hat.” Zudem habe es an technischem Know-How gefehlt und der Sender sei auch nicht in jedem Autoradio zu empfangen gewesen. „Als dann die Gehälter nicht bezahlt wurden und der Programmchef ging, bedeutete das für mich das Aus.”

Doch aus dieser scheinbaren Not, seinen Job verloren zu haben, machte Kusmagk eine Tugend, und erfand sich von Grund auf beruflich neu. Ein Traum von ihm sei es immer gewesen, eigene Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung anzubieten. Nach intensiver, monatelanger Vorbereitung bietet er nun seine Seminare an. Er sagt: „Mein Kurs ist das Gegenteil von dem Programm, was hier sonst am Ballermann angeboten wird. Es geht nicht darum, sich im Urlaub mit Alkohol zu betäuben und abzulenken.” Kusmagk möchte erreichen, dass die Teilnehmer dauerhaft zu einem leichteren Lebensgefühl finden. Seine Kurse basieren auf drei Säulen – dem Selbstbewusstsein, der Dankbarkeit und der Achtsamkeit. Nur wenn diese drei Pfeiler harmonisch miteinander in Balance stünden, könne ein Zustand von Glück erreicht werden. In einem eintägigen Kurs mit intensiven Übungen an der Playa de Palma möchte der Coach seinen Teilnehmern zu dieser Einstellung verhelfen. Damit sich die neuen Einsichten bei den Beteiligten auf einer tieferen Ebene setzen, werden sie von Kusmagk anschließend sechs Wochen lang via Zoom-Calls online weiterhin gecoacht und begleitet.

In Deutschland bekomme man von klein auf eine verkehrte Wertepyramide vermittelt, erklärt Kusmagk. „Wir lernen dort, dass wir das dicke Auto, die fette Brieftasche oder Markenklamotten brauchen, um glücklich zu sein.” Das würde aber nicht stimmen, denn zuerst müsse man innerlich erfüllt sein, woraufhin sich sogar Erfolg von selbst einstellen würde. Dass Glück nicht mit Status, Ruhm und Besitz gleichzusetzen ist, musste der TV-Star selbst schmerzhaft am eigenen Leib erfahren, wie er sagt. „Ich habe bei GZSZ mitgespielt, zeitgleich das Sat.1-Frühstücksfernsehen moderiert, eine Show bei Vox und nebenher mein Restaurant gehabt. Trotzdem war ich nicht erfüllt.” Kusmagk habe, um sein inneres Loch zu stopfen, mit dem Trinken angefangen und sei langsam in eine Alkoholsucht gerutscht.

Nur sein innigster Wunsch, einmal eine eigene kleine Familie zu haben, sei für ihn der Motor gewesen, um aus der Abhängigkeit herauszukommen. Viel Willenskraft und Disziplin, doch vor allem Reisen um die ganze Welt, halfen Kusmagk dabei weiter. Vor allem seine Aufenthalte in Sri Lanka, Indien und Ostasien hätten ihn vieles gelehrt. Er sagt: „Dort sind der Arme und der Reiche genauso glücklich. Sie meditieren viel und haben einen glücklichen Geist.” Kusmagk schaffte es, seine Alkoholkrankheit hinter sich lassen. Das Wissen, das er nun weitergibt, hat er nach zwei Jahren eigener Forschung und vielen Gesprächen mit Therapeuten, Psychologen und Neurobiologen selbst erprobt.

