Endlich ist er da, der Frühling – und zwar so richtig! Petrus verwöhnt Mallorca und seine Nachbarinseln an diesem Wochenende mit vielen Sonnenstunden, einem stahlblauen Himmel und Temperaturen von bis zu 24 Grad am Samstag und 25 Grad (!) am Sonntag. Das Wetter gibt einen echten Vorgeschmack auf den Sommer. Kein Wunder, dass es bereits Tausende Menschen an die Strände und in die Straßencafés zog. Palmas Innenstadt war an diesem Samstag, an dem auch noch der Art Palma Brunch stattfand, schon fast so gut gefüllt wie in der Hochsaison – und dabei war noch nicht einmal Ostern ...